kingkongovets написав:
новозбудованим тунелем між Деміївською та Либідською тільки що пройшов перший тестовий потяг
Ти машиністом працевлаштувався, в київське метро???
Канєшнг, супер досягнення, як для напівграмотної української верхівки. Тонель зробили, потім затопили водою, потім витратили купу грошей і відремонтували, на пару місяців. Будуть дерибанити гроші тепер постійно, кулі, війну вже виграли, вже в Криму будемо відпочивати наступним літом.
ККЦ,коли українська чиновницька і олігархічна верхівка стане добудовувати або ліквідовувати сотні київських недобудів?
На росії подібні споруди, без документів, за рішенням властей, інколи підривають нахер. Може, і нам так треба?
ККЦ, почитай, що пише Бутусов про фронт, про відсутність фортифікаційних інженерних споруд з української сторони.
Патамушто самостийныкам проще дерибанить деньги на ремонте тоннелей метро, плитку перекладывать и дороги делать, чем оборонять свою территорию.
Кули, страна большая, людей много, военные подземные заводы укро элитой построены, выдают ракеты и снаряды в достаточном количестве, русские не дойдут до границы с Польшей
Жадные придурковатые клептократы или клептократические жадные придурки? Которым можно доверить в управление разве что сельский клуб, не более?
Причем, второй раз за 100 лет
Скоро будет очередная волна дорожая Кржн, почти как в 2008. туда, вниз
П.С. Киевская вторичка - мертвая. Продажи есть только в самом дешёвом сегменте. Гостинки и дома Войцеховского.
С чего бы это? Зелёная власть, она такая успешная, ну капец просто!