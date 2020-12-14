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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11926119271192811929>
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кочевник написав:Можете хоч в кожну квартиру поставити по Блюватті або Екофлову, але питання недостатньої вхідної потужності воно не вирішить. Якщо дадуть світло і в кожній квартирі запуститься заряджання зарядних станцій з потужністю в 2 або 3 рази більше ємності, то трансформатор згорить ще швидше... Фантазьори.
Покажіть спочатку станцію, що заряджається з потужністю в 2-3 рази більше ємності (тобто, за 20-30 хв), фантазьор :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 21:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франте. Хрущоби не здатні прийняти усіх жителів Києвп
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 22:23

Ваше захоплення хрущобами та срср дивує
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2024 23:48

  Investor_K написав:Ваше захоплення хрущобами та срср дивує

вінтаж, який переживе ще не одне покоління
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 00:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

новозбудованим тунелем між Деміївською та Либідською тільки що пройшов перший тестовий потяг
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 06:52

  kingkongovets написав:новозбудованим тунелем між Деміївською та Либідською тільки що пройшов перший тестовий потяг

Ти машиністом працевлаштувався, в київське метро???
Канєшнг, супер досягнення, як для напівграмотної української верхівки. Тонель зробили, потім затопили водою, потім витратили купу грошей і відремонтували, на пару місяців. Будуть дерибанити гроші тепер постійно, кулі, війну вже виграли, вже в Криму будемо відпочивати наступним літом. :mrgreen:

ККЦ,коли українська чиновницька і олігархічна верхівка стане добудовувати або ліквідовувати сотні київських недобудів?
На росії подібні споруди, без документів, за рішенням властей, інколи підривають нахер. Може, і нам так треба? :mrgreen:

ККЦ, почитай, що пише Бутусов про фронт, про відсутність фортифікаційних інженерних споруд з української сторони.

Патамушто самостийныкам проще дерибанить деньги на ремонте тоннелей метро, плитку перекладывать и дороги делать, чем оборонять свою территорию.
Кули, страна большая, людей много, военные подземные заводы укро элитой построены, выдают ракеты и снаряды в достаточном количестве, русские не дойдут до границы с Польшей :mrgreen:

Жадные придурковатые клептократы или клептократические жадные придурки? Которым можно доверить в управление разве что сельский клуб, не более?
Причем, второй раз за 100 лет :mrgreen:
Скоро будет очередная волна дорожая Кржн, почти как в 2008. туда, вниз, к ценам Харькове и Запорожья. И поделом! :mrgreen:

П.С. Киевская вторичка - мертвая. Продажи есть только в самом дешёвом сегменте. Гостинки и дома Войцеховского.
С чего бы это? Зелёная власть, она такая успешная, ну капец просто!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 31 сер, 2024 09:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 07:35

  Faceless написав:
Кочевник написав:Можете хоч в кожну квартиру поставити по Блюватті або Екофлову, але питання недостатньої вхідної потужності воно не вирішить. Якщо дадуть світло і в кожній квартирі запуститься заряджання зарядних станцій з потужністю в 2 або 3 рази більше ємності, то трансформатор згорить ще швидше... Фантазьори.
Покажіть спочатку станцію, що заряджається з потужністю в 2-3 рази більше ємності (тобто, за 20-30 хв), фантазьор :)

Потужність вимірюється в ваттах, а ємкість акумуляторів - в ампер'годинах.
Пан Фейслес не вірить, що великий розрядженмй акумулятор Екофлоу в момент зарядки, на початку, споживає струм на рівні бойлеру чи праски, ті ж 5-10 ампер? :mrgreen:

Єдиний вихід з ситуації - підняття цін на електроенергію.' і підвищення платіжної дисципліни.
Щоб любителі дешевої електроенергії, виробленої на срсрівських АЕС, 100 разів подумали, що включати і на скільки.
В країнах третього світу електроенергія - це розкіш, малодоступна для широкого загалу.
Пора звикати. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:32

Frant

мощность, которую экофлоу берет при зарядке, можно настроить.
я у себя киловатт выставил, чтоб сильно не грузило, да и продлить срок службы
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 09:35

  smdtranz написав:Frant

мощность, которую экофлоу берет при зарядке, можно настроить.
я у себя киловатт выставил, чтоб сильно не грузило, да и продлить срок службы

Кто там что настраивает, ради бога.
Единицы
Остальные включили в розетку бойлер, екофлоу, чайник и ждут дешевую электроенергию.
А ее будет все меньше и меньше.
Советские ресурсы заканчиваются, а свои украинская быдло-элита не в состоянии организовать.
Даже настроить солнечных станций небольшой мощности, подальше от линии фронта не может.

Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.
Опять у чудока утреннее обострение)) Одно и то же каждое утро пишет, что всех надо в тюрьму))
Игорь Алексеевич
 
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