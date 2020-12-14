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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 сер, 2024 10:21
Frant написав:
Кто там что настраивает, ради бога.
Единицы
Остальные включили в розетку бойлер, екофлоу, чайник и ждут дешевую электроенергию.
А ее будет все меньше и меньше.
Советские ресурсы заканчиваются, а свои украинская быдло-элита не в состоянии организовать.
Даже настроить солнечных станций небольшой мощности, подальше от линии фронта не может.
Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.
Если зарядную станцию заряжать высокими токами, АКБ будут иметь крайне низкий ресурс.
Основная масса пользователей узнает об этом попозже)
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Додано: Суб 31 сер, 2024 10:30
Игорь Алексеевич написав: Frant написав:
Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.
Опять у чудока утреннее обострение)) Одно и то же каждое утро пишет, что всех надо в тюрьму))
налаштування локалізації вернулись до заводських
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