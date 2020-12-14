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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11926119271192811929
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:21

  Frant написав:Кто там что настраивает, ради бога.
Единицы
Остальные включили в розетку бойлер, екофлоу, чайник и ждут дешевую электроенергию.
А ее будет все меньше и меньше.
Советские ресурсы заканчиваются, а свои украинская быдло-элита не в состоянии организовать.
Даже настроить солнечных станций небольшой мощности, подальше от линии фронта не может.

Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.

Если зарядную станцию заряжать высокими токами, АКБ будут иметь крайне низкий ресурс.
Основная масса пользователей узнает об этом попозже)
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:30

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.
Опять у чудока утреннее обострение)) Одно и то же каждое утро пишет, что всех надо в тюрьму))

налаштування локалізації вернулись до заводських
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:37

  Игорь Алексеевич написав:
  Frant написав:Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.
Опять у чудока утреннее обострение)) Одно и то же каждое утро пишет, что всех надо в тюрьму))


Навіщо всіх?
Досить посадити пару міністрів, з десяток замміністрів, сотню чиновників різних рівнів.
І корупція , і дерибан стануть меншими на порядок, а то і на два порядки.

А цього українська псевдо Ыліта принципово не хоче робити. І два майдани не допомогли, лише прискорили :mrgreen:
Уроды тупо добивают остатки советских ресурсов и территорий.

Даже в Киеве народа осталось не более 75% от довоенного уровня.
Метро полупустое, пробок нет на дорогах. Это вместе с беженцами!
Народ 33 года разбегается во все стороны, подальше от горе-управленцев, строителей тоннелей метро и перекладывания плитки во время войны!
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В моєму домі, коли є світло- доступно 18 Wi-fi під паролями. Коли нема- тільки мій. Можно порахувати процент, хто поставив, хоча б АКБ на роутер.
П.С. Провайдер тримає 5 годин, більше не пробував.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:49

  lel написав:В моєму домі, коли є світло- доступно 18 Wi-fi під паролями. Коли нема- тільки мій. Можно порахувати процент, хто поставив, хоча б АКБ на роутер.
П.С. Провайдер тримає 5 годин, більше не пробував.

Ця статистика дуже залежить від ЖК (ну або року будівництва). Все вірно сказали вище: чим дорожче і свіжіше сегмент, тим більше жителі будинку готові витрачати на власний комфорт. Ну і ясно що не без «відмовників», які при любих розкладах хотіли б їхати на чужому ***
У нас на форумі теж таких повно. Готові вболівати, але ні податків (на ЗСУ) , ні цілеспрямованих донатив (якщо вже отріцалови такі не вірять що податки йдуть в ЗСУ) відірвати від своєї тушки тунця чи чергової кавалірки в нахалбуді не готові.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:02

  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Такая электростанция миллион не стоит
Тысяч 100 может
Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:05

  барабашов написав:
  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Такая электростанция миллион не стоит
Тысяч 100 может
Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...

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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:08

  барабашов написав:
  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Такая электростанция миллион не стоит
Тысяч 100 может
Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...

Посмотрел. 20 млн грн стоит.
А сколько у них производств. Только в Киеве три
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"

"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.

Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"

не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив

навіть девелопери не вірять в #дорожай
Феодал
 
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