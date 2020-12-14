Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Кто там что настраивает, ради бога. Единицы Остальные включили в розетку бойлер, екофлоу, чайник и ждут дешевую электроенергию. А ее будет все меньше и меньше. Советские ресурсы заканчиваются, а свои украинская быдло-элита не в состоянии организовать. Даже настроить солнечных станций небольшой мощности, подальше от линии фронта не может.
Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.
Если зарядную станцию заряжать высокими токами, АКБ будут иметь крайне низкий ресурс. Основная масса пользователей узнает об этом попозже)
Frant написав:Пора бы тупым жадным уродам в директорианский вагончик, и ту-ту! ой, давно пора.
Опять у чудока утреннее обострение)) Одно и то же каждое утро пишет, что всех надо в тюрьму))
Навіщо всіх? Досить посадити пару міністрів, з десяток замміністрів, сотню чиновників різних рівнів. І корупція , і дерибан стануть меншими на порядок, а то і на два порядки.
А цього українська псевдо Ыліта принципово не хоче робити. І два майдани не допомогли, лише прискорили Уроды тупо добивают остатки советских ресурсов и территорий.
Даже в Киеве народа осталось не более 75% от довоенного уровня. Метро полупустое, пробок нет на дорогах. Это вместе с беженцами! Народ 33 года разбегается во все стороны, подальше от горе-управленцев, строителей тоннелей метро и перекладывания плитки во время войны!
lel написав:В моєму домі, коли є світло- доступно 18 Wi-fi під паролями. Коли нема- тільки мій. Можно порахувати процент, хто поставив, хоча б АКБ на роутер. П.С. Провайдер тримає 5 годин, більше не пробував.
Ця статистика дуже залежить від ЖК (ну або року будівництва). Все вірно сказали вище: чим дорожче і свіжіше сегмент, тим більше жителі будинку готові витрачати на власний комфорт. Ну і ясно що не без «відмовників», які при любих розкладах хотіли б їхати на чужому *** У нас на форумі теж таких повно. Готові вболівати, але ні податків (на ЗСУ) , ні цілеспрямованих донатив (якщо вже отріцалови такі не вірять що податки йдуть в ЗСУ) відірвати від своєї тушки тунця чи чергової кавалірки в нахалбуді не готові.
В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе. На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом. Открывается много чего. Мне не ясно, зачем. Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему? Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе. На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом. Открывается много чего. Мне не ясно, зачем. Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему? Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Такая электростанция миллион не стоит Тысяч 100 может Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...
Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе. На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом. Открывается много чего. Мне не ясно, зачем. Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему? Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Такая электростанция миллион не стоит Тысяч 100 может Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...
Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе. На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом. Открывается много чего. Мне не ясно, зачем. Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему? Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Такая электростанция миллион не стоит Тысяч 100 может Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...
Посмотрел. 20 млн грн стоит. А сколько у них производств. Только в Киеве три
"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"
"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.
Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"
не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив