RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11927119281192911930>
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:49

  lel написав:В моєму домі, коли є світло- доступно 18 Wi-fi під паролями. Коли нема- тільки мій. Можно порахувати процент, хто поставив, хоча б АКБ на роутер.
П.С. Провайдер тримає 5 годин, більше не пробував.

Ця статистика дуже залежить від ЖК (ну або року будівництва). Все вірно сказали вище: чим дорожче і свіжіше сегмент, тим більше жителі будинку готові витрачати на власний комфорт. Ну і ясно що не без «відмовників», які при любих розкладах хотіли б їхати на чужому ***
У нас на форумі теж таких повно. Готові вболівати, але ні податків (на ЗСУ) , ні цілеспрямованих донатив (якщо вже отріцалови такі не вірять що податки йдуть в ЗСУ) відірвати від своєї тушки тунця чи чергової кавалірки в нахалбуді не готові.
Hotab
 
Повідомлень: 13107
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 11:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:02

  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Такая электростанция миллион не стоит
Тысяч 100 может
Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...
барабашов
 
Повідомлень: 4296
З нами з: 16.06.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:05

  барабашов написав:
  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Такая электростанция миллион не стоит
Тысяч 100 может
Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...

https://zorg-biogas.com/ru/katalog-obor ... ing-2-2-ru
Bolt
 
Повідомлень: 3118
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:08

  барабашов написав:
  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Такая электростанция миллион не стоит
Тысяч 100 может
Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...

Посмотрел. 20 млн грн стоит.
А сколько у них производств. Только в Киеве три
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3239
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"

"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.

Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"

не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив

навіть девелопери не вірять в #дорожай
Феодал
 
Повідомлень: 489
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 12:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

lel написав:В моєму домі, коли є світло- доступно 18 Wi-fi під паролями. Коли нема- тільки мій. Можно порахувати процент, хто поставив, хоча б АКБ на роутер.
П.С. Провайдер тримає 5 годин, більше не пробував.
У нас ще в 2022 окремий чат створили, коли ще провайдери нічого не забезпечували, люди скинулися на дбж на обладнання провайдера. Відповідно всі ж заживили і роутери. В 2023 більшість провайдерів в будинку вже обіцяли резервне живлення на 4-8 годин а потім зайшов з оптикою і обіцяв добу.
Заживити ровтер - мабуть, найпростіша задача. Залежить від ровтера і прямоти рук
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35176
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 13:57

  Бетон написав:Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
где они в Польше дешевую раб силу наберут. один комбинат было хотел набрать торговых представителей в некоторых странах Европы. Осилил только Болгарию и Словакию. Потому что затраты зарплата и командировки в остальных странах космические.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24703
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:01

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"

"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.

Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"

не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив

навіть девелопери не вірять в #дорожай
Не вірять в будівництво. До чого тут даражай.
Є очевидні проблеми з робочою силою, ризики, проблеми залучення капіталу, проблеми в енергетиці.
Але якщо ви думаєте, що згортання об'ємів будівництва і відповідно скорочення пропозиції нового житла має обвалити ціни - скоріш за все ви будете розчаровані
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35176
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:07

  Faceless написав:
Феодал написав:"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"

"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.

Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"

не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив

навіть девелопери не вірять в #дорожай
Не вірять в будівництво. До чого тут даражай.
Є очевидні проблеми з робочою силою, ризики, проблеми залучення капіталу, проблеми в енергетиці.
Але якщо ви думаєте, що згортання об'ємів будівництва і відповідно скорочення пропозиції нового житла має обвалити ціни - скоріш за все ви будете розчаровані

Ціни обвалюється із-за інших причин.
І ви самі знаєте, чому.
Їх дві ці причини.
Друга причина - це війна.
Ну, перша діє вже 33 роки, і вирішити її можна лише зовнішнім управлінням, урізати апетити укро-апарату і дисциплінувати його))
І чим далі, тис більше буде дешевшати житло в Києві.
Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло. До рівня Харькова.
Поки що так.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 31 сер, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23925
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11927119281192911930>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24898 16666082
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 14:18
stm
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 135, 136, 137
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1369 5464013
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 17:44
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55892
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1897)
31.08.2024 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.