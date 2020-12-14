Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
lel написав:В моєму домі, коли є світло- доступно 18 Wi-fi під паролями. Коли нема- тільки мій. Можно порахувати процент, хто поставив, хоча б АКБ на роутер. П.С. Провайдер тримає 5 годин, більше не пробував.
Ця статистика дуже залежить від ЖК (ну або року будівництва). Все вірно сказали вище: чим дорожче і свіжіше сегмент, тим більше жителі будинку готові витрачати на власний комфорт. Ну і ясно що не без «відмовників», які при любих розкладах хотіли б їхати на чужому *** У нас на форумі теж таких повно. Готові вболівати, але ні податків (на ЗСУ) , ні цілеспрямованих донатив (якщо вже отріцалови такі не вірять що податки йдуть в ЗСУ) відірвати від своєї тушки тунця чи чергової кавалірки в нахалбуді не готові.
В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе. На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом. Открывается много чего. Мне не ясно, зачем. Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему? Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе. На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом. Открывается много чего. Мне не ясно, зачем. Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему? Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Такая электростанция миллион не стоит Тысяч 100 может Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...
Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе. На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом. Открывается много чего. Мне не ясно, зачем. Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему? Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Такая электростанция миллион не стоит Тысяч 100 может Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...
Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе. На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом. Открывается много чего. Мне не ясно, зачем. Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему? Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Такая электростанция миллион не стоит Тысяч 100 может Пару миллионов стоит карьерный самосвал тонн на 70, типа Комацу, и там вместо карданов такая электростанция, а ещё 6 колёс тысяч по 30-50, а то и сто, сам самосвал...
Посмотрел. 20 млн грн стоит. А сколько у них производств. Только в Киеве три
"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"
"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.
Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"
не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив
lel написав:В моєму домі, коли є світло- доступно 18 Wi-fi під паролями. Коли нема- тільки мій. Можно порахувати процент, хто поставив, хоча б АКБ на роутер. П.С. Провайдер тримає 5 годин, більше не пробував.
У нас ще в 2022 окремий чат створили, коли ще провайдери нічого не забезпечували, люди скинулися на дбж на обладнання провайдера. Відповідно всі ж заживили і роутери. В 2023 більшість провайдерів в будинку вже обіцяли резервне живлення на 4-8 годин а потім зайшов з оптикою і обіцяв добу. Заживити ровтер - мабуть, найпростіша задача. Залежить від ровтера і прямоти рук
Бетон написав:Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
где они в Польше дешевую раб силу наберут. один комбинат было хотел набрать торговых представителей в некоторых странах Европы. Осилил только Болгарию и Словакию. Потому что затраты зарплата и командировки в остальных странах космические.
Феодал написав:"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"
"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.
Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"
не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив
навіть девелопери не вірять в #дорожай
Не вірять в будівництво. До чого тут даражай. Є очевидні проблеми з робочою силою, ризики, проблеми залучення капіталу, проблеми в енергетиці. Але якщо ви думаєте, що згортання об'ємів будівництва і відповідно скорочення пропозиції нового житла має обвалити ціни - скоріш за все ви будете розчаровані
Феодал написав:"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"
"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.
Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"
не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив
навіть девелопери не вірять в #дорожай
Не вірять в будівництво. До чого тут даражай. Є очевидні проблеми з робочою силою, ризики, проблеми залучення капіталу, проблеми в енергетиці. Але якщо ви думаєте, що згортання об'ємів будівництва і відповідно скорочення пропозиції нового житла має обвалити ціни - скоріш за все ви будете розчаровані
Ціни обвалюється із-за інших причин. І ви самі знаєте, чому. Їх дві ці причини. Друга причина - це війна. Ну, перша діє вже 33 роки, і вирішити її можна лише зовнішнім управлінням, урізати апетити укро-апарату і дисциплінувати його)) І чим далі, тис більше буде дешевшати житло в Києві. Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло. До рівня Харькова. Поки що так.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 31 сер, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.