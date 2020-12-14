RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11927119281192911930
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:09

  Frant написав:
  Faceless написав:
Феодал написав:"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"

"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.

Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"

не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив

навіть девелопери не вірять в #дорожай
Не вірять в будівництво. До чого тут даражай.
Є очевидні проблеми з робочою силою, ризики, проблеми залучення капіталу, проблеми в енергетиці.
Але якщо ви думаєте, що згортання об'ємів будівництва і відповідно скорочення пропозиції нового житла має обвалити ціни - скоріш за все ви будете розчаровані

Ціни обвалюється із-за інших причин.
І ви самі знаєте, чому.
Їх дві ці причини.
Друга причина - це війна.
Ну, перша діє вже 33 роки)))
І чим далі, тис більше буде дешевшати житло в Києві.
Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло

особливо після відкриття кордонів ціни взлетять
Феодал
 
Повідомлень: 489
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло

Давайте термін коли перевіримо - і фіксуємо прогноз
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35176
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:14

  Faceless написав:
Frant написав:Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло

Давайте термін коли перевіримо - і фіксуємо прогноз


Вам не сподобається мій прогноз. Він надто печальний. Але без зміни влади на якесь зовнішнє управління - ця держава приречена. Від півроку до року. До кінця 2025. Це максимум.

Народ 75% обрав в 2019 непідготовку до війни і капітуляцію. "Да какая разница!"
Були шанси змінити державу в 2004, в 2014, в 2019 і останній шанс 24.02.2022.
Всі шанси були пройопані, вдребезгі. Зеленою владою - двічі.

Нічого не попишеш.
Херово буде всім.
Особливо тис, хто залишиться.
Але не всі можуть виїхатм
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23925
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1689 раз.
Подякували: 2549 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Faceless написав:
Frant написав:Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло

Давайте термін коли перевіримо - і фіксуємо прогноз


Вам не сподобається мій прогноз. Він надто печальний. Але без зміни влади на якесь зовнішнє управління - ця держава приречена. Від півроку до року. До кінця 2025. Це максимум.

Народ 75% обрав в 2019 непідготовку до війни і капітуляцію. "Да какая разница!"
Були шанси змінити державу в 2004, в 2014, в 20@9 і останній шанс 24.02.2022.
Всі шанси були пройопані, вдребезгі.
Нічого не попишеш.

То ваш прогноз "падіння цін як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло" до кінця 2025?
Фіксуємо.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35176
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 11927119281192911930
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24898 16666082
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 14:18
stm
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 135, 136, 137
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1369 5464013
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 17:44
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55892
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1897)
31.08.2024 13:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.