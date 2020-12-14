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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11927119281192911930
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:09

  Frant написав:
  Faceless написав:
Феодал написав:"Українські девелопери все частіше вимушені працювати за кордоном"

"Девелопери не вірять в будівництво під час війни в Україні, про що свідчить кількість заявлених до введення житлових проєктів на столичному ринку. Якщо на 2024 рік таких проєктів - 118, то в наступному 2025-му - лише 52 ЖК, а на 2026-й та майбутні роки - мізерні для Києва дев’ять ЖК, повідомляється у дослідженні E&Y. Для порівняння перед війною у Києві продавалось одночасно житло у 226 новобудовах.

Тому вітчизняні девелопери вирішили реалізовувати свої проєкти за межами України. Принаймні п’ять компаній за останні роки почали будувати в країнах Європи та Азії. Ще кілька компаній роблять це неофіційно, на сході їх цікавить Балі, Таїланд, меншою мірою ОАЕ, на заході - Іспанія, Угорщина, Німеччина"

не хочу лишати посиляння, думаю цю новину вже і так багато хто бачив

навіть девелопери не вірять в #дорожай
Не вірять в будівництво. До чого тут даражай.
Є очевидні проблеми з робочою силою, ризики, проблеми залучення капіталу, проблеми в енергетиці.
Але якщо ви думаєте, що згортання об'ємів будівництва і відповідно скорочення пропозиції нового житла має обвалити ціни - скоріш за все ви будете розчаровані

Ціни обвалюється із-за інших причин.
І ви самі знаєте, чому.
Їх дві ці причини.
Друга причина - це війна.
Ну, перша діє вже 33 роки)))
І чим далі, тис більше буде дешевшати житло в Києві.
Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло

особливо після відкриття кордонів ціни взлетять
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло

Давайте термін коли перевіримо - і фіксуємо прогноз
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:14

  Faceless написав:
Frant написав:Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло

Давайте термін коли перевіримо - і фіксуємо прогноз


Вам не сподобається мій прогноз. Він надто печальний. Але без зміни влади на якесь зовнішнє управління - ця держава приречена. Від півроку до року. До кінця 2025. Це максимум.

Народ 75% обрав в 2019 непідготовку до війни і капітуляцію. "Да какая разница!"
Були шанси змінити державу в 2004, в 2014, в 2019 і останній шанс 24.02.2022.
Всі шанси були пройопані, вдребезгі. Зеленою владою - двічі.

Нічого не попишеш.
Херово буде всім.
Особливо тис, хто залишиться.
Але не всі можуть виїхатм
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  Faceless написав:
Frant написав:Потенціал падіння від нинішніх цін, як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло

Давайте термін коли перевіримо - і фіксуємо прогноз


Вам не сподобається мій прогноз. Він надто печальний. Але без зміни влади на якесь зовнішнє управління - ця держава приречена. Від півроку до року. До кінця 2025. Це максимум.

Народ 75% обрав в 2019 непідготовку до війни і капітуляцію. "Да какая разница!"
Були шанси змінити державу в 2004, в 2014, в 20@9 і останній шанс 24.02.2022.
Всі шанси були пройопані, вдребезгі.
Нічого не попишеш.

То ваш прогноз "падіння цін як мінімум в 1,5 рази на ширпотреба и 2-3 рази на елітне житло" до кінця 2025?
Фіксуємо.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 14:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
lel написав:В моєму домі, коли є світло- доступно 18 Wi-fi під паролями. Коли нема- тільки мій. Можно порахувати процент, хто поставив, хоча б АКБ на роутер.
П.С. Провайдер тримає 5 годин, більше не пробував.
У нас ще в 2022 окремий чат створили, коли ще провайдери нічого не забезпечували, люди скинулися на дбж на обладнання провайдера. Відповідно всі ж заживили і роутери. В 2023 більшість провайдерів в будинку вже обіцяли резервне живлення на 4-8 годин а потім зайшов з оптикою і обіцяв добу.
Заживити ровтер - мабуть, найпростіша задача. Залежить від ровтера і прямоти рук
Річ не про прямі руки. ДБЖ для роутера рекламують і як підключити, дівчата в Тікток (600-1300) грн., а про людей, які не можуть, не хочуть, мінімально тратити на свій комфорт. З 10 знайомих сусідів- у 8 відсутня газова плитка, в домі з електроплитою. Плитка 240грн + балончик 200грм- 49грн. Або для більшості, з машиною- 400 балон 5л + 100 заправка газом.
Дім 2000р +. 2000-2500дол м.кв.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 15:03

  lel написав:З 10 знайомих сусідів- у 8 відсутня газова плитка, в домі з електроплитою. Плитка 240грн + балончик 200грм- 49грн. Або для більшості, з машиною- 400 балон 5л + 100 заправка газом.
Дім 2000р +. 2000-2500дол м.кв.


А это нарушение или нет ставить свои газовые плиты там где предусмотрены электрические ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 16:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  lel написав:З 10 знайомих сусідів- у 8 відсутня газова плитка, в домі з електроплитою. Плитка 240грн + балончик 200грм- 49грн. Або для більшості, з машиною- 400 балон 5л + 100 заправка газом.
Дім 2000р +. 2000-2500дол м.кв.


А это нарушение или нет ставить свои газовые плиты там где предусмотрены электрические ?
Мається на увазі портативні чи туристичні газові, щоб щось розігріти чи зварити поки немає електрики.
Я таку завів ще в 2022, хоча так і не користувався насправді.
Щоправда, я з підозрою ставлюся до найдешевшого китайського брухту.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 16:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

lel написав:
Faceless написав:У нас ще в 2022 окремий чат створили, коли ще провайдери нічого не забезпечували, люди скинулися на дбж на обладнання провайдера. Відповідно всі ж заживили і роутери. В 2023 більшість провайдерів в будинку вже обіцяли резервне живлення на 4-8 годин а потім зайшов з оптикою і обіцяв добу.
Заживити ровтер - мабуть, найпростіша задача. Залежить від ровтера і прямоти рук
Річ не про прямі руки. ДБЖ для роутера рекламують і як підключити, дівчата в Тікток (600-1300) грн., а про людей, які не можуть, не хочуть, мінімально тратити на свій комфорт. З 10 знайомих сусідів- у 8 відсутня газова плитка, в домі з електроплитою. Плитка 240грн + балончик 200грм- 49грн. Або для більшості, з машиною- 400 балон 5л + 100 заправка газом.
Дім 2000р +. 2000-2500дол м.кв.

Значить людям просто не треба. Коли немає потреби - нема й мотивації.
У кого є потреба, особливо для роботи, то все знаходять і вирішують.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 17:10

  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Ответ простой - Думай-ТЕ )

А тебе, ещё предстоит получить ответы на твои вопросы.
Ответы реальности тебе не понравятся
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 17:14

  vladimir07 написав:
  lel написав:З 10 знайомих сусідів- у 8 відсутня газова плитка, в домі з електроплитою. Плитка 240грн + балончик 200грм- 49грн. Або для більшості, з машиною- 400 балон 5л + 100 заправка газом.
Дім 2000р +. 2000-2500дол м.кв.


А это нарушение или нет ставить свои газовые плиты там где предусмотрены электрические ?

Звісно, порушення
Заборонено без спецівентиляції для газових плит, яка проектується і робиться, коли будується будинок, самовільно встановлювати газові плити. Тим більше, у будинках з євровікнами, де вентиляція може начисто бути відсутнею.

Але варіантів немає, тому що війна.

До речі, туристичні газові плити з балонами, щотижня вибухають в Україні - якщо ви читаєте новини з різних джерел.


  Faceless написав:Щоправда, я з підозрою ставлюся до найдешевшого китайського брухту.

Не китайських газових плиток - хіба що турецькі.
Для просунутих туристів - можливо, є німецькі. Втридорога. І посуд з широким дном, невисокий. Широке дно з наваренними пластинами, щоб краще тепло відбирати від вогню.

Увага! :!: :!: :!: Цей посуд, з наваренними листами металу на дно, для багатих туристів, смертельно небезпечний для готування їжі в невеликих приміщеннях!
Пропан бутан не встигає повністю згоріти до СО2, утворюється отруйний чадний газ СО!
Тому в приміщенні категорично не можна його використовувати
Frant
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