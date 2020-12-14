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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 сер, 2024 19:32
Бетон написав:
Теорія війн: "Якщо конфлікт триває більше 9 місяців, він триватиме 10 років.
І закінчуються виключно після виснаження сторін.
Не треба шукати політичного вирішення Україно російського питання. Його не існує. "
Портніков.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 19:52
Бетон написав:Теорія війн: "Якщо конфлікт триває більше 9 місяців, він триватиме 10 років.
І закінчуються виключно після виснаження сторін.
Не треба шукати політичного вирішення Україно російського питання. Його не існує. "
Портніков.
Якось обидві світові погано вписуються в теорію
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