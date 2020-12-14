RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11928119291193011931
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:32

  Бетон написав:Теорія війн: "Якщо конфлікт триває більше 9 місяців, він триватиме 10 років.
І закінчуються виключно після виснаження сторін.
Не треба шукати політичного вирішення Україно російського питання. Його не існує. "

Портніков.

2024-2014=10
whois2010
 
Повідомлень: 649
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Теорія війн: "Якщо конфлікт триває більше 9 місяців, він триватиме 10 років.
І закінчуються виключно після виснаження сторін.
Не треба шукати політичного вирішення Україно російського питання. Його не існує. "

Портніков.
Якось обидві світові погано вписуються в теорію
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35182
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 11928119291193011931
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2488, 2489, 2490
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24898 16666312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2024 14:18
stm
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 135, 136, 137
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1369 5464035
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 17:44
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55892
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1904)
31.08.2024 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.