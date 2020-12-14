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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 31 сер, 2024 19:32
Бетон написав:
Теорія війн: "Якщо конфлікт триває більше 9 місяців, він триватиме 10 років.
І закінчуються виключно після виснаження сторін.
Не треба шукати політичного вирішення Україно російського питання. Його не існує. "
Портніков.
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Додано: Суб 31 сер, 2024 19:52
Бетон написав:Теорія війн: "Якщо конфлікт триває більше 9 місяців, він триватиме 10 років.
І закінчуються виключно після виснаження сторін.
Не треба шукати політичного вирішення Україно російського питання. Його не існує. "
Портніков.
Якось обидві світові погано вписуються в теорію
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Faceless
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Додано: Нед 01 вер, 2024 10:30
Faceless написав: Frant написав:
Нічого особливого - це скільки на квартиру?
2000 доларів, 3000 доларів чи більше?
Як протверезієте перечитаєте. Навіть якщо брати цифру, за якої здає половина, то з квартири баксів 400 виходить і по 5 баксів на місяць на паливо
Це мабуль жарт, які 5-ть баксів?
Встановити генератор то таке, саме цікаве це рахувати кошти на паливо та мати влив на боржників...
А ще питання як пояснити тим хто все літо живе на дачі, що вони мають скидатись.
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Slon_Nosov
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Додано: Нед 01 вер, 2024 10:42
Slon_Nosov написав:
Встановити генератор то таке, саме цікаве це рахувати кошти на паливо та мати влив на боржників...
А ще цікаве питання передбачити кошти на обслуговування і ремонт того генератора.
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