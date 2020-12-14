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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11929119301193111932>
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:32

  Бетон написав:Теорія війн: "Якщо конфлікт триває більше 9 місяців, він триватиме 10 років.
І закінчуються виключно після виснаження сторін.
Не треба шукати політичного вирішення Україно російського питання. Його не існує. "

Портніков.

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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 19:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Теорія війн: "Якщо конфлікт триває більше 9 місяців, він триватиме 10 років.
І закінчуються виключно після виснаження сторін.
Не треба шукати політичного вирішення Україно російського питання. Його не існує. "

Портніков.
Якось обидві світові погано вписуються в теорію
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:30

  Faceless написав:
  Frant написав:Нічого особливого - це скільки на квартиру?
2000 доларів, 3000 доларів чи більше?

Як протверезієте перечитаєте. Навіть якщо брати цифру, за якої здає половина, то з квартири баксів 400 виходить і по 5 баксів на місяць на паливо


Це мабуль жарт, які 5-ть баксів?

Встановити генератор то таке, саме цікаве це рахувати кошти на паливо та мати влив на боржників...
А ще питання як пояснити тим хто все літо живе на дачі, що вони мають скидатись.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 10:42

  Slon_Nosov написав:Встановити генератор то таке, саме цікаве це рахувати кошти на паливо та мати влив на боржників...
А ще цікаве питання передбачити кошти на обслуговування і ремонт того генератора.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:
  Frant написав:Нічого особливого - це скільки на квартиру?
2000 доларів, 3000 доларів чи більше?

Як протверезієте перечитаєте. Навіть якщо брати цифру, за якої здає половина, то з квартири баксів 400 виходить і по 5 баксів на місяць на паливо


Це мабуль жарт, які 5-ть баксів?

Встановити генератор то таке, саме цікаве це рахувати кошти на паливо та мати влив на боржників...
А ще питання як пояснити тим хто все літо живе на дачі, що вони мають скидатись.

Він же не цілодобово працює, при вимкненнях тільки вдень і не на повну потужність постійно, не набігає там фантастичних сум.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:14

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
Slon_Nosov написав:
  Faceless написав:[quote="5761685:Frant"]Нічого особливого - це скільки на квартиру?
2000 доларів, 3000 доларів чи більше?

Як протверезієте перечитаєте. Навіть якщо брати цифру, за якої здає половина, то з квартири баксів 400 виходить і по 5 баксів на місяць на паливо


Це мабуль жарт, які 5-ть баксів?

Встановити генератор то таке, саме цікаве це рахувати кошти на паливо та мати влив на боржників...
А ще питання як пояснити тим хто все літо живе на дачі, що вони мають скидатись.

Він же не цілодобово працює, при вимкненнях тільки вдень і не на повну потужність постійно, не набігає там фантастичних сум.[/quote]та які б не набігали, справедливо, а головне легально їх розподілити і потім зібрати нереально навіть в наймодніших мопах, саме на цьому ці проекти і сипляться
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:
Slon_Nosov написав:[quote="5761686:Faceless"][quote="5761685:Frant"]Нічого особливого - це скільки на квартиру?
2000 доларів, 3000 доларів чи більше?

Як протверезієте перечитаєте. Навіть якщо брати цифру, за якої здає половина, то з квартири баксів 400 виходить і по 5 баксів на місяць на паливо


Це мабуль жарт, які 5-ть баксів?

Встановити генератор то таке, саме цікаве це рахувати кошти на паливо та мати влив на боржників...
А ще питання як пояснити тим хто все літо живе на дачі, що вони мають скидатись.

Він же не цілодобово працює, при вимкненнях тільки вдень і не на повну потужність постійно, не набігає там фантастичних сум.[/quote]тк які б не набігали справедливо а грловее легально їх розподілити і потім зібрати нереально навіть в наймодніших мопах, саме на цьому ці проекти і сипляться[/quote]Це звісно нереально, тут тільки сподіватися на притомність жильців. Навіть якщо є ОСББ протягнути це в платіжки надзвичайно складно.
Якщо є СКД то можна пробувати тиснути обмеженням доступу в ліфти не платникам принаймні на час відключень, але тут вже де як вийде.
Принаймні є ЖК де якось справляються.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 11:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:Принаймні є ЖК де якось справляються.


… а точніше - намагаються, відкладаючи проблему на потім і множачі боржників
звісно є ті, хто платить, але тільки питання часу на скільки вистачить їх благородства, бо бути лохами не подобається нікому
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:
Faceless написав:Принаймні є ЖК де якось справляються.


… а точніше - намагаються, відкладаючи проблему на потім і множачі боржників
звісно є ті, хто платить, але тільки питання часу на скільки вистачить їх благородства, бо бути лохами не подобається нікому
Та як її відкласти, бензин не опалення від тец, в борг не наллють
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 13:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В декількох жк не здав на паливо, не їде ліфт. Гуляй пішки.
Дочка судді деснянського суду так лазить на 19 поверх, де закінчує ремонт у 3 кімн квартирі. Вона не звикла платити
Бетон
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