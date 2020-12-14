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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 вер, 2024 13:13
Faceless написав: kingkongovets написав:
Faceless написав:Принаймні є ЖК де якось справляються.
… а точніше - намагаються, відкладаючи проблему на потім і множачі боржників
звісно є ті, хто платить, але тільки питання часу на скільки вистачить їх благородства, бо бути лохами не подобається нікому
Та як її відкласти, бензин не опалення від тец, в борг не наллють
варіантів безліч, повірте
від кредитів та відстрочок на паливо до нецільового використання коштів осмд та керуючих компаній, знаю вже декілька прикладів, хоча починалось все дуже енергійно та амбіційно
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