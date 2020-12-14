Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Принаймні є ЖК де якось справляються.
… а точніше - намагаються, відкладаючи проблему на потім і множачі боржників звісно є ті, хто платить, але тільки питання часу на скільки вистачить їх благородства, бо бути лохами не подобається нікому
Та як її відкласти, бензин не опалення від тец, в борг не наллють
варіантів безліч, повірте від кредитів та відстрочок на пальне до нецільового використання коштів осмд та керуючих компаній, знаю вже декілька прикладів, хоча починалось все дуже енергійно та амбіційно
lel написав:Річ не про прямі руки. ДБЖ для роутера рекламують і як підключити, дівчата в Тікток (600-1300) грн., а про людей, які не можуть, не хочуть, мінімально тратити на свій комфорт. З 10 знайомих сусідів- у 8 відсутня газова плитка, в домі з електроплитою. Плитка 240грн + балончик 200грм- 49грн. Або для більшості, з машиною- 400 балон 5л + 100 заправка газом. Дім 2000р +. 2000-2500дол м.кв.
Якщо ви про таке ДБЖ то дуже рекомендую прочитати відгуки, не працює воно, максимум півроку-рік. І, шнурки для пауербанків які рекламують, часто самі дешеві з алі, і не витягують нормально роутери. Люди просто не знають як воно і до чого, розбиратися не всі хочуть і можуть. Газові плитки треба також прямі руки, це вибухонебезпечно.
Faceless написав:Принаймні є ЖК де якось справляються.
… а точніше - намагаються, відкладаючи проблему на потім і множачі боржників звісно є ті, хто платить, але тільки питання часу на скільки вистачить їх благородства, бо бути лохами не подобається нікому
Головний тормоз протягування затрат на генератор в платіжки це бюрократія з паливом та мастилом для генератора для обслуговуючих компаній. Кабмін не хоче нічого спрощувати і змінювати.