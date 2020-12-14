Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Принаймні є ЖК де якось справляються.
… а точніше - намагаються, відкладаючи проблему на потім і множачі боржників звісно є ті, хто платить, але тільки питання часу на скільки вистачить їх благородства, бо бути лохами не подобається нікому
Та як її відкласти, бензин не опалення від тец, в борг не наллють
варіантів безліч, повірте від кредитів та відстрочок на пальне до нецільового використання коштів осмд та керуючих компаній, знаю вже декілька прикладів, хоча починалось все дуже енергійно та амбіційно
lel написав:Річ не про прямі руки. ДБЖ для роутера рекламують і як підключити, дівчата в Тікток (600-1300) грн., а про людей, які не можуть, не хочуть, мінімально тратити на свій комфорт. З 10 знайомих сусідів- у 8 відсутня газова плитка, в домі з електроплитою. Плитка 240грн + балончик 200грм- 49грн. Або для більшості, з машиною- 400 балон 5л + 100 заправка газом. Дім 2000р +. 2000-2500дол м.кв.
Якщо ви про таке ДБЖ то дуже рекомендую прочитати відгуки, не працює воно, максимум півроку-рік. І, шнурки для пауербанків які рекламують, часто самі дешеві з алі, і не витягують нормально роутери. Люди просто не знають як воно і до чого, розбиратися не всі хочуть і можуть. Газові плитки треба також прямі руки, це вибухонебезпечно.
Faceless написав:Принаймні є ЖК де якось справляються.
… а точніше - намагаються, відкладаючи проблему на потім і множачі боржників звісно є ті, хто платить, але тільки питання часу на скільки вистачить їх благородства, бо бути лохами не подобається нікому
Головний тормоз протягування затрат на генератор в платіжки це бюрократія з паливом та мастилом для генератора для обслуговуючих компаній. Кабмін не хоче нічого спрощувати і змінювати.
Faceless написав:Принаймні є ЖК де якось справляються.
… а точніше - намагаються, відкладаючи проблему на потім і множачі боржників звісно є ті, хто платить, але тільки питання часу на скільки вистачить їх благородства, бо бути лохами не подобається нікому
Головний тормоз протягування затрат на генератор в платіжки це бюрократія з паливом та мастилом для генератора для обслуговуючих компаній. Кабмін не хоче нічого спрощувати і змінювати.
Та загалом встановлення і обслуговування генератора це ще той квест: від вартость самого пристрою з водним охолодженням, АВР, проект, місце встановлення, витрати на обслуговування, ТО, реконструкція внутрішньобудинкової електромережі. Ще додатково потрібно визначити, хто буде елементарно їздити за паливом та заправляти станцію. У нас всі рішення другий рік на стадії розмов в чаті лише. Воно чудово, коли хтось пише "хачу чтоб ат маєго крильца мост інженєрной конструкціі стоял", а в реальності ніхто не хоче не лише коштами брати участь, а навіть організаційними питаннями. Розглядали ще варіант інвертор+акб для СКУД та водяних насосів, але теж на стадії балачок все.
Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Свинець з графіком 6-8 годин немає, 2 є, гарантовано вмре через тих же 50 зарядок, якщо ще доживе. Поцікавився у провайдера, минулого року він замінив всі свої дбж з розрахунку мінімум 12 годинної резервації, та повної зарядки за 2-3 години. Всі жорсткі відключення інтернет є.
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Свинець з графіком 6-8 годин немає, 2 є, гарантовано вмре через тих же 50 зарядок, якщо ще доживе. Поцікавився у провайдера, минулого року він замінив всі свої дбж з розрахунку мінімум 12 годинної резервації, та повної зарядки за 2-3 години. Всі жорсткі відключення інтернет є.
АКБ Свинець 9-12 ампер з зарядкою 1-1,2 ампер, при навантаженні 0,25 ампера (роутер з вимкненим 5дж) чудово живе навіть в такому режимі. Головне зробити вимикач роутера коли інтернет не потрібен (на ніч наприклад). Краще брендовий свинец з нормальною зарядкою, ніж поганий літій (з алиексперес наприклад). Якщо є доступ до якісного літію то це звичайно краще.
UA написав:АКБ Свинець 9-12 ампер з зарядкою 1-1,2 ампер, при навантаженні 0,25 ампера (роутер з вимкненим 5дж) чудово живе навіть в такому режимі. Головне зробити вимикач роутера коли інтернет не потрібен (на ніч наприклад). Краще брендовий свинец з нормальною зарядкою, ніж поганий літій (з алиексперес наприклад). Якщо є доступ до якісного літію то це звичайно краще.
Якийсь у Вас роутер малопотужний менше 5 ват навіть з вимкненим діапазоном 5, хоча може ще і lan виходи не залучені до роботи.
Літій можна взяти брендовий + BMS. Хоча зараз вже більш актуально взяти один призматик залізофосфатний на 40-100 ампер, додати bms і спати спокійно. Це вже наступний крок розвитку.