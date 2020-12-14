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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 вер, 2024 18:49
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї
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Faceless
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Додано: Нед 01 вер, 2024 18:59
Faceless написав:
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї
Не рахувати, а шукати незапаролений...😏
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Bolt
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Додано: Нед 01 вер, 2024 19:11
Bolt написав: Faceless написав:
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї
Не рахувати, а шукати незапаролений...
Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть
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Faceless
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4
8
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