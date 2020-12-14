Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї
Не рахувати, а шукати незапаролений...
Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте . При наличии ЭЭ 18 сеть. Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все) Это разгром. Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии. Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд. Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї
Я продаю оборудование при блекауте. А ви дивуйтесь
UA написав:Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей
из моего окна виден крупный жк (метров 100-150 по прямой) отключают значит э.э. и еле еле светится может окон 10-15 визуально 5% от общего количества. То ли в темноте сидят, то ли включают резервное освещение с другой стороны, которую мне не видно. Несколько низковольтовых лампочек стоит 200-300 грн какая проблема их запитать автомобильным акб или гелевым? у меня помимо лампочек есть павербанки с мощным светом, обычным фонариком вообще не помню когда пользовался. Видимо людям не надо "и так хорошо". По интернету, когда отключается э.э. провайдер включает халявный вай фай чтобы каждый не запитывал свой роутер. В моей квартире сигнал слабый, но почту проверить и новости почитать можно. Точка так и называется имя_провайдера_free wifi. Малоэтажный жк...
UA написав:Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей
из моего окна виден крупный жк (метров 100-150 по прямой) отключают значит э.э. и еле еле светится может окон 10-15 визуально 5% от общего количества. То ли в темноте сидят, то ли включают резервное освещение с другой стороны, которую мне не видно. Несколько низковольтовых лампочек стоит 200-300 грн какая проблема их запитать автомобильным акб или гелевым? у меня помимо лампочек есть павербанки с мощным светом, обычным фонариком вообще не помню когда пользовался. Видимо людям не надо "и так хорошо". По интернету, когда отключается э.э. провайдер включает халявный вай фай чтобы каждый не запитывал свой роутер. В моей квартире сигнал слабый, но почту проверить и новости почитать можно.
А нафіга треба врубати освітлення щоб було? Дихати світліше чи що стане. За компом працювати, з телефоном чи планшетом сидіти, електронну книжку читати чи тв дивитися цілком звично без зайвого освітлення навіть без блекаутів.