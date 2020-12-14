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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11931119321193311934>
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:49

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 18:59

  Faceless написав:
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї :)

Не рахувати, а шукати незапаролений...😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 19:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:
  Faceless написав:
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї :)

Не рахувати, а шукати незапаролений...
Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 20:56

  Faceless написав:
Bolt написав:Не рахувати, а шукати незапаролений...
Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть

ХЗ. Закордоном в нет майже завжди через незапаролений вайфай в Маках, ТЦ тощо захожу. Треба якось баланс на картках перевіряти. Юзати Водафонівський тирнет в роумінгу жаба дусить. 😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 20:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:Не рахувати, а шукати незапаролений...
Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть

ХЗ. Закордоном в нет майже завжди через незапаролений вайфай в Маках, ТЦ тощо захожу. Треба якось баланс на картках перевіряти. Юзати Водафонівський тирнет в роумінгу жаба дусить.
То ось він який, найкращий друг інтернет крадіїв...

То звісно ваше право, але у ваших інтересах було б дослухатися до порад, поки не сталася біда - в жодному разі нічого подібного вам не бажаю, а навпаки, застерігаю

П.С. Купити місцеву сімку хіба проблема?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:09

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:ХЗ. Закордоном в нет майже завжди через незапаролений вайфай в Маках, ТЦ тощо захожу. Треба якось баланс на картках перевіряти. Юзати Водафонівський тирнет в роумінгу жаба дусить.
То ось він який, найкращий друг інтернет крадіїв...

То звісно ваше право, але у ваших інтересах було б дослухатися до порад, поки не сталася біда - в жодному разі нічого подібного вам не бажаю, а навпаки, застерігаю

П.С. Купити місцеву сімку хіба проблема?

В Албанії я вайфай в апартаментах юзаю, а купляти сімки, в Македонії, Сербії, Румунії щоб один два рази зайти баланс перевірити?! Так якщо і вкрадуть то максимум ліміт по приватівській кредитці 20 кг.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:16

  Faceless написав:
UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Я більше дивуюсь, як людям нема чого робити рахувати сусідські вайфаї :)

Я продаю оборудование при блекауте.
А ви дивуйтесь :D
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:18

  Bolt написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:Не рахувати, а шукати незапаролений...
Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть

ХЗ. Закордоном в нет майже завжди через незапаролений вайфай в Маках, ТЦ тощо захожу. Треба якось баланс на картках перевіряти. Юзати Водафонівський тирнет в роумінгу жаба дусить. 😎

https://www.lycamobile.ua/uk/rates/#/#roaming
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 01 вер, 2024 21:36, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:25

  UA написав:Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
из моего окна виден крупный жк (метров 100-150 по прямой) отключают значит э.э. и еле еле светится может окон 10-15 визуально 5% от общего количества. То ли в темноте сидят, то ли включают резервное освещение с другой стороны, которую мне не видно. Несколько низковольтовых лампочек стоит 200-300 грн какая проблема их запитать автомобильным акб или гелевым? у меня помимо лампочек есть павербанки с мощным светом, обычным фонариком вообще не помню когда пользовался. Видимо людям не надо "и так хорошо". По интернету, когда отключается э.э. провайдер включает халявный вай фай чтобы каждый не запитывал свой роутер. В моей квартире сигнал слабый, но почту проверить и новости почитать можно. Точка так и называется имя_провайдера_free wifi. Малоэтажный жк...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  UA написав:Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
из моего окна виден крупный жк (метров 100-150 по прямой) отключают значит э.э. и еле еле светится может окон 10-15 визуально 5% от общего количества. То ли в темноте сидят, то ли включают резервное освещение с другой стороны, которую мне не видно. Несколько низковольтовых лампочек стоит 200-300 грн какая проблема их запитать автомобильным акб или гелевым? у меня помимо лампочек есть павербанки с мощным светом, обычным фонариком вообще не помню когда пользовался. Видимо людям не надо "и так хорошо". По интернету, когда отключается э.э. провайдер включает халявный вай фай чтобы каждый не запитывал свой роутер. В моей квартире сигнал слабый, но почту проверить и новости почитать можно.
А нафіга треба врубати освітлення щоб було? Дихати світліше чи що стане. За компом працювати, з телефоном чи планшетом сидіти, електронну книжку читати чи тв дивитися цілком звично без зайвого освітлення навіть без блекаутів.
Faceless
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