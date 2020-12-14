Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 01 вер, 2024 21:34
Faceless написав:
А нафіга треба врубати освітлення щоб було?
в темноте нельзя сидеть за ноутом или в телефоне, для зрения вредно.
Wirująświatła
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Додано: Нед 01 вер, 2024 21:41
Wirująświatła написав: Faceless написав:
А нафіга треба врубати освітлення щоб було?
в темноте нельзя сидеть за ноутом или в телефоне, для зрения вредно.
Достатньо в нічний режим переводити. Шкідливі яскравість а не темрява як така
Faceless
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Додано: Нед 01 вер, 2024 21:43
Wirująświatła написав: Bolt написав: Faceless написав:
Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть
ХЗ. Закордоном в нет майже завжди через незапаролений вайфай в Маках, ТЦ тощо захожу. Треба якось баланс на картках перевіряти. Юзати Водафонівський тирнет в роумінгу жаба дусить. 😎
https://www.lycamobile.ua/uk/rates/#/
#roaming
Я не прихильник танців з бубном...
Bolt
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