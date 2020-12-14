RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11931119321193311934
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:34

  Faceless написав:А нафіга треба врубати освітлення щоб було?
в темноте нельзя сидеть за ноутом или в телефоне, для зрения вредно.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24716
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2409 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А нафіга треба врубати освітлення щоб було?
в темноте нельзя сидеть за ноутом или в телефоне, для зрения вредно.
Достатньо в нічний режим переводити. Шкідливі яскравість а не темрява як така
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35202
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 8018 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2024 21:43

  Wirująświatła написав:
  Bolt написав:
  Faceless написав:Велика дурниця юзати чийсь незапаролений вайфай. Ви ще в інтернет банкінг через нього сходіть

ХЗ. Закордоном в нет майже завжди через незапаролений вайфай в Маках, ТЦ тощо захожу. Треба якось баланс на картках перевіряти. Юзати Водафонівський тирнет в роумінгу жаба дусить. 😎

https://www.lycamobile.ua/uk/rates/#/#roaming

Я не прихильник танців з бубном...
Bolt
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 09.11.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11931119321193311934
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2489, 2490, 2491
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24901 16667428
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 вер, 2024 18:24
kingkongovets
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 135, 136, 137
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1369 5464120
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 17:44
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55899
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.