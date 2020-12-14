Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один. Через 10 минут после отключения было 7 сетей
из моего окна виден крупный жк (метров 100-150 по прямой) отключают значит э.э. и еле еле светится может окон 10-15 визуально 5% от общего количества. То ли в темноте сидят, то ли включают резервное освещение с другой стороны, которую мне не видно. Несколько низковольтовых лампочек стоит 200-300 грн какая проблема их запитать автомобильным акб или гелевым? у меня помимо лампочек есть павербанки с мощным светом, обычным фонариком вообще не помню когда пользовался. Видимо людям не надо "и так хорошо". По интернету, когда отключается э.э. провайдер включает халявный вай фай чтобы каждый не запитывал свой роутер. В моей квартире сигнал слабый, но почту проверить и новости почитать можно. Точка так и называется имя_провайдера_free wifi. Малоэтажный жк...
В моей концепции антиблекаут имеет право не работать стиралка, посудомойка, большой пылесос, и бойлер. Блендер и кофемолка уже должны работать. СВЧ в принципе можно включать, но при наличии газа особо без необходимости.