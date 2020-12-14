Додано: Пон 02 вер, 2024 09:02

Wirująświatła написав: Бетон написав: Саме тому у країнах з темрявою кількість суїцидів та депресій висока Саме тому у країнах з темрявою кількість суїцидів та депресій висока

херня извинияюсь https://ur0.jp/VEQRA

там есть ранжирование

если откинуть 1й десяток африканских стран (полагаю под самоубийствами там скрываются нераскрытые преступления) то на 12м месте та-да-м-с Республика Корея



а на 15м Литва. Сомали 29, США 31



Попытка привязать самоубийства к социально экономическому фактору давным давно провалена. Та же Сирия 178 место. Не самая благополучная страна. херня извинияюсьтам есть ранжированиеесли откинуть 1й десяток африканских стран (полагаю под самоубийствами там скрываются нераскрытые преступления) то на 12м месте та-да-м-с Республика Кореяа на 15м Литва. Сомали 29, США 31Попытка привязать самоубийства к социально экономическому фактору давным давно провалена. Та же Сирия 178 место. Не самая благополучная страна.

У вас какая-то проблема восприятия информации буквально, как у пожилого человека или ребёнка.В северные странах борятся с депрессией, вызванной отсутствуем света.Но это не значит, что это обязательно единственный и главный фактор.депрессия в северных странах, особенно в зимний период, является довольно распространённой проблемой, и это связано с уменьшением количества дневного света. Сезонное аффективное расстройство (САР) — это тип депрессии, который обычно возникает осенью и зимой, когда световой день становится короче. Симптомы включают усталость, подавленное настроение, снижение энергии и потерю интереса к обычной деятельности.Основной причиной этого расстройства считается недостаток солнечного света, который влияет на уровень мелатонина и серотонина — гормонов, регулирующих настроение и сон. В таких условиях нередко рекомендуют светотерапию, прогулки на свежем воздухе и физическую активность, чтобы смягчить симптомы САР.Однако стоит помнить, что депрессия и САР — это серьёзные состояния, которые требуют профессиональной помощи. Если симптомы становятся слишком выраженными, лучше обратиться к специалисту.