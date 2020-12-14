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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2024 09:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Странно, что никто не написал что после сегодняшнего утра цены опять вниз Без света и интернета наш аналитик сидит что ли?
Додано: Пон 02 вер, 2024 09:38
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У всіх свої звички і потреби. Є ж справи які потребують освітлення. Просто нема сенсу робити отой аналіз по вікнах
Додано: Пон 02 вер, 2024 09:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Найбільшу тривогу в ліфті без світла створює сечовий міхур
Додано: Пон 02 вер, 2024 09:55
та какой анализ, просто низковольтные лампы и павербанки с мощным светом доступны и относительно дешевые, почему ими массово не пользуются хз.
нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон. При этом на их потолке висят люстры стоимостью 3-5-10к грн.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 вер, 2024 10:16, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 02 вер, 2024 09:58
Ціни дійсно вниз, і швидше, ніж раніше.
Угод майже немає, всі ждуть кінця війни. На даний момент є сенс купляти за 50-60% ціни.
Але таких пропозицій мало. Поки що.
Самостійники провели деіндустріалізацію і депопуляцію території, а росіяни - деелектрифікацію.
Друге витікає з першого.
Немає індустрії, немає людей - і територія беззахисна перед вторгненням.
Як ситуація з німецькими ФАУ-1 зразка 1944 року, тільки з ГПС-наведенням?
За 10 років війни - придурки так в не навчились робити те, що німці робили великою серією в часи Другої світової війни?
Схоже, що деіндустріалізація і деінтелектуалізвція - на цій території стали незворотніми, за 33 роки колгоспно-циркового управління
Президент Зеленський в 2019 обіцяв, що "вайни нє будєт", і не готував країну до війни, тобто готував капітуляцію.
Де вона?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 02 вер, 2024 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:01
Нет света днём в квартире.
Многие работают, не сильно нужен в это время свет в квартире.
Если кому то срочно нужен интернет, то есть кафе и можно поддержать СПД, взять у них чашечку кофе и работать там.
Нет света вечером.
Гуляем на улице и занимаемся в спорт. залах. Намного полезней, чем сидеть в квартире и обсуждать войну. Опять же можно посидеть в кафе за чашечкой кофе.
А то здесь паника - всё пропало... всегда есть выход, лишь бы захотеть.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 02 вер, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:04
Игорь Алексеевич
Як бездокументними сегмент Войцеховського?
Тримається в ціні?
Чи теж ціни активно рухаються вниз?
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:05
А чому держава повинна тобі щось давати?)
Ти -інвалід?) чи сирота?) чи може пенсіонер?)
Совкізм якийсь)
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:05
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:08
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