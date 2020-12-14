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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2024 09:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Странно, что никто не написал что после сегодняшнего утра цены опять вниз Без света и интернета наш аналитик сидит что ли?
Додано: Пон 02 вер, 2024 09:38
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У всіх свої звички і потреби. Є ж справи які потребують освітлення. Просто нема сенсу робити отой аналіз по вікнах
Додано: Пон 02 вер, 2024 09:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Найбільшу тривогу в ліфті без світла створює сечовий міхур
Додано: Пон 02 вер, 2024 09:55
та какой анализ, просто низковольтные лампы и павербанки с мощным светом доступны и относительно дешевые, почему ими массово не пользуются хз.
нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон. При этом на их потолке висят люстры стоимостью 3-5-10к грн.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 вер, 2024 10:16, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:01
Нет света днём в квартире.
Многие работают, не сильно нужен в это время свет в квартире.
Если кому то срочно нужен интернет, то есть кафе и можно поддержать СПД, взять у них чашечку кофе и работать там.
Нет света вечером.
Гуляем на улице и занимаемся в спорт. залах. Намного полезней, чем сидеть в квартире и обсуждать войну. Опять же можно посидеть в кафе за чашечкой кофе.
А то здесь паника - всё пропало... всегда есть выход, лишь бы захотеть.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 02 вер, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:04
Игорь Алексеевич
Як бездокументний сегмент Войцеховського?
Тримається в ціні?
Чи теж ціни активно рухаються вниз?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 02 вер, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:05
А чому держава повинна тобі щось давати?)
Ти -інвалід?) чи сирота?) чи може пенсіонер?)
Совкізм якийсь)
Додано: Пон 02 вер, 2024 10:16
Не сміши, краще напиши скільки закрилось)
Я вже в одному комплексі бачу як третє кафе відкривається на одному і тому місці)
Живу недалеко від арсеналу - там 15 ресторанів - в суботу в 12 дня в усіх ресторанах може чоловік 20)
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