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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11933119341193511936>
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Странно, что никто не написал что после сегодняшнего утра цены опять вниз :) Без света и интернета наш аналитик сидит что ли?
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:в темноте нельзя сидеть за ноутом или в телефоне, для зрения вредно.
Достатньо в нічний режим переводити. Шкідливі яскравість а не темрява як така

зачем они тогда включают освещение при наличии э.э.? по вашей логике можно без него обойтись.
У всіх свої звички і потреби. Є ж справи які потребують освітлення. Просто нема сенсу робити отой аналіз по вікнах
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Відсутність світла збільшує тривогу і страх в рази. Відсутність світла впливає на психоемоційний стан.
Пропоную проїхатись у ліфті зі світлом і посидіти без для порівняння
Найбільшу тривогу в ліфті без світла створює сечовий міхур
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 09:55

  Faceless написав:Просто нема сенсу робити отой аналіз по вікнах
та какой анализ, просто низковольтные лампы и павербанки с мощным светом доступны и относительно дешевые, почему ими массово не пользуются хз.
  Faceless написав:У всіх свої звички і потреби.
нет извините здесь не "у каждого свои потребности", а у 95% " отсутствует потребность в адекватном освещении" при блэкауте, но при этом когда э.э. есть тем же светом почему то охотно пользуются. Мое мнение люди не знают про низковольтные лампы и павербанки с мощным рассеянным светом. А когда идут в туалет, берут фонарик или смартфон. При этом на их потолке висят люстры стоимостью 3-5-10к грн.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 02 вер, 2024 10:16, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:01

Нет света днём в квартире.
Многие работают, не сильно нужен в это время свет в квартире.
Если кому то срочно нужен интернет, то есть кафе и можно поддержать СПД, взять у них чашечку кофе и работать там.
Нет света вечером.
Гуляем на улице и занимаемся в спорт. залах. Намного полезней, чем сидеть в квартире и обсуждать войну. Опять же можно посидеть в кафе за чашечкой кофе.
А то здесь паника - всё пропало... всегда есть выход, лишь бы захотеть.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 02 вер, 2024 10:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:04

Игорь Алексеевич
Як бездокументний сегмент Войцеховського?
Тримається в ціні?
Чи теж ціни активно рухаються вниз?
Востаннє редагувалось Frant в Пон 02 вер, 2024 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:05

  Бетон написав:І не треба нікому нічого роздавати. "Держава " не має своїх коштів, щоб тринькать направо і наліво. За все хтось заплатив, можливо я, податками.
Заробив я за кордоном, а в нас стопроцентно сплатив податки і заробив аж -10%. мені за все життя держава не дала ні копійки.

І я б попросив, засунути в зворотному порядку всі роздачі чужих коштів державою, зайнятись обороною країни в решті решт, бо ми 10 років платили військовий збір, а не на будівництво доріг.

ми прекрасно будемо заробляти без її оцих програм

А чому держава повинна тобі щось давати?)
Ти -інвалід?) чи сирота?) чи може пенсіонер?)
Совкізм якийсь)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 10:16

  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Не сміши, краще напиши скільки закрилось)
Я вже в одному комплексі бачу як третє кафе відкривається на одному і тому місці)
Живу недалеко від арсеналу - там 15 ресторанів - в суботу в 12 дня в усіх ресторанах може чоловік 20)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:24

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Не сміши, краще напиши скільки закрилось)
Я вже в одному комплексі бачу як третє кафе відкривається на одному і тому місці)
Живу недалеко від арсеналу - там 15 ресторанів - в суботу в 12 дня в усіх ресторанах може чоловік 20)

Нічого не закрилось. Ноль
В суботу зайшов на стакан віскаря, сидів на сходах, все забито
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:26

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:І не треба нікому нічого роздавати. "Держава " не має своїх коштів, щоб тринькать направо і наліво. За все хтось заплатив, можливо я, податками.
Заробив я за кордоном, а в нас стопроцентно сплатив податки і заробив аж -10%. мені за все життя держава не дала ні копійки.

І я б попросив, засунути в зворотному порядку всі роздачі чужих коштів державою, зайнятись обороною країни в решті решт, бо ми 10 років платили військовий збір, а не на будівництво доріг.

ми прекрасно будемо заробляти без її оцих програм

А чому держава повинна тобі щось давати?)
Ти -інвалід?) чи сирота?) чи може пенсіонер?)
Совкізм якийсь)

Мені нічого не потрібно. Не брав і не збираюсь.
Є оселю дають сиротам, інвалідам, пенсіонерам?
Це щось нове. Переворот у кредитуванні
Бетон
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