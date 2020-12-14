RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11933119341193511936
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:28

  cherchiltank написав:А чому держава повинна тобі щось давати?)
Ти -інвалід?) чи сирота?) чи може пенсіонер?)
Совкізм якийсь)

Спробуйте таке європейцям закинути: ніби держава їм нічого не винна. Особливо новоспеченим бородатим.
airmax78
 
Повідомлень: 43032
З нами з: 25.10.12
Подякував: 978 раз.
Подякували: 5310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:41

  Бетон написав:В декількох жк не здав на паливо, не їде ліфт. Гуляй пішки.
Дочка судді деснянського суду так лазить на 19 поверх, де закінчує ремонт у 3 кімн квартирі. Вона не звикла платити

лох заплатіт, нє мамонт ... хіхі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36197
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 13:59

  Бетон написав:В декількох жк не здав на паливо, не їде ліфт. Гуляй пішки.
Дочка судді деснянського суду так лазить на 19 поверх, де закінчує ремонт у 3 кімн квартирі. Вона не звикла платити

Це вже якась генетична хвороба. Зайва хромосома чи що?
airmax78
 
Повідомлень: 43032
З нами з: 25.10.12
Подякував: 978 раз.
Подякували: 5310 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:02

  UA написав:Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.

Глянув, відсвічує лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36197
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2787 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11933119341193511936
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, osafly і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2489, 2490, 2491
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24904 16668133
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2024 12:31
stm
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 135, 136, 137
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1369 5464223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 17:44
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3080)
02.09.2024 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.