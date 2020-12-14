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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2024 12:28
cherchiltank написав:
А чому держава повинна тобі щось давати?)
Ти -інвалід?) чи сирота?) чи може пенсіонер?)
Совкізм якийсь)
Спробуйте таке європейцям закинути: ніби держава їм нічого не винна. Особливо новоспеченим бородатим.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 13:41
Бетон написав:
В декількох жк не здав на паливо, не їде ліфт. Гуляй пішки.
Дочка судді деснянського суду так лазить на 19 поверх, де закінчує ремонт у 3 кімн квартирі. Вона не звикла платити
лох заплатіт, нє мамонт ... хіхі
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Додано: Пон 02 вер, 2024 13:59
Бетон написав:
В декількох жк не здав на паливо, не їде ліфт. Гуляй пішки.
Дочка судді деснянського суду так лазить на 19 поверх, де закінчує ремонт у 3 кімн квартирі. Вона не звикла платити
Це вже якась генетична хвороба. Зайва хромосома чи що?
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Додано: Пон 02 вер, 2024 14:02
UA написав:
Тут писали про количество вайфай сетей при блекауте .
При наличии ЭЭ 18 сеть.
Сейчас ЭЭ нет (1 час 45 мин) в эфире я и ещё один.
Через 10 минут после отключения было 7 сетей
Провайдеров с резервным питанием минимум 6 шт (т.е. почти все)
Это разгром.
Народ купить элементарный блок ИБП (700-1100 грн) и подключить свинцовый АКБ 7 ампер не в состоянии.
Все хотят изделия и коробки с временем подключения 15 секунд.
Им и суют фуфел, с ресурсом 50 зарядок по 1-2 ампера за заряд.
Глянув, відсвічує лише мій вайфай, і ще якась точка під назвою провайдера, з смертних мешканців дубль пусто. Може всі на роботі/школі, один я як не люди.
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