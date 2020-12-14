Спробуйте таке європейцям закинути: ніби держава їм нічого не винна. Особливо новоспеченим бородатим.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2024 12:28
Додано: Пон 02 вер, 2024 14:11
А какого хера тогда держава требует что либо от людей,которые к примеру те же ВПО или все проеб... на аккупированных территориях??Ничего не давая и не защитив их в критический момент,теперь норовит отловить насильно как зверушек диких и на убой отправить,вместо 1млн армии по штату??За кордон дедов по 50+ не выпускает?? Конституціей ж... підтерли уже усі кому не лень. Це шо?? Совкізм?? Чи дебілізм?? Чи диктатура в чистому прояві??
Рассуждать сейчас о ценах,что пальцем в небо тыкать...В любой момент все может перерости с плавного бесконечного падения в приличный обвал,в полном смысле этого слова..Пока на деньгах переселенцах рынок аренды и продаж второй год кое-как балансирует,но это до поры до времени...
Додано: Пон 02 вер, 2024 14:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так що - економія на спортзал, дупцю накачає безкоштовно. І профілактика гіподинамії
Додано: Пон 02 вер, 2024 14:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вести с полей:
ЖК Сонячна брама, 160+ метров. очень хороший ремонт и мебель.
продано за 300к. хотели 340
продавалась 4 месяца
Додано: Пон 02 вер, 2024 15:17
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