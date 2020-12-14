Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ремонт грубо 160 140 куе за 163 метра 858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года. Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны Счет на табло
UA написав:Ремонт грубо 160 140 куе за 163 метра 858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года. Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны Счет на табло
Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.
UA написав:Ремонт грубо 160 140 куе за 163 метра 858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года. Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны Счет на табло
Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.
Он имеет в виду само качество строительства. ТММ качественно строили