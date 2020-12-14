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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11930119311193211933>
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 12:28

  cherchiltank написав:А чому держава повинна тобі щось давати?)
Ти -інвалід?) чи сирота?) чи може пенсіонер?)
Совкізм якийсь)

Спробуйте таке європейцям закинути: ніби держава їм нічого не винна. Особливо новоспеченим бородатим.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Дочка судді деснянського суду так лазить на 19 поверх, де закінчує ремонт у 3 кімн квартирі. Вона не звикла платити

Так що - економія на спортзал, дупцю накачає безкоштовно. І профілактика гіподинамії
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вести с полей:

ЖК Сонячна брама, 160+ метров. очень хороший ремонт и мебель.
продано за 300к. хотели 340
продавалась 4 месяца
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 15:17

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 20:58

  Олежан написав:вести с полей:

ЖК Сонячна брама, 160+ метров. очень хороший ремонт и мебель.
продано за 300к. хотели 340
продавалась 4 месяца


Нашёл эту

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-k-163 ... WN0n3.html

385 куе. 163м2
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:16

  Бетон написав:
  Олежан написав:вести с полей:

ЖК Сонячна брама, 160+ метров. очень хороший ремонт и мебель.
продано за 300к. хотели 340
продавалась 4 месяца


Нашёл эту

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-k-163 ... WN0n3.html

385 куе. 163м2

ИМХО подбор цветовой гаммы не алё, аляповато смотрится, ну и планировка не айс)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:17

  Бетон написав:
  Олежан написав:вести с полей:

ЖК Сонячна брама, 160+ метров. очень хороший ремонт и мебель.
продано за 300к. хотели 340
продавалась 4 месяца


Нашёл эту

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-k-163 ... WN0n3.html

385 куе. 163м2

Ремонт грубо 160
140 куе за 163 метра
858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева
Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года.
Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны
Счет на табло
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:32

  UA написав:Ремонт грубо 160
140 куе за 163 метра
858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева
Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года.
Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны
Счет на табло

Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:37

  airmax78 написав:
  UA написав:Ремонт грубо 160
140 куе за 163 метра
858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева
Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года.
Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны
Счет на табло

Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.

Он имеет в виду само качество строительства. ТММ качественно строили
Бетон
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