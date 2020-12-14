RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11930119311193211933
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:45

  Бетон написав:Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня

а рылы впаривают лошкам что там ремонт па1куе на метре :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 13819
З нами з: 05.06.13
Подякував: 912 раз.
Подякували: 1443 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:03

  airmax78 написав:
  UA написав:Ремонт грубо 160
140 куе за 163 метра
858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева
Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года.
Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны
Счет на табло

Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.

Качество строительства это например звукоизоляция, размещение квартир относительно шахт лифтов... а не как в РТ за стеной спальни в 1к
UA
 
Повідомлень: 8691
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1862 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:07

  Бетон написав:Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня

Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.
UA
 
Повідомлень: 8691
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1862 раз.
Подякували: 2262 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 11930119311193211933
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2489, 2490, 2491
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24905 16668613
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 вер, 2024 14:08
chizh
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 135, 136, 137
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1369 5464262
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 сер, 2024 17:44
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 55911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12602)
02.09.2024 22:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.