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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:45
Бетон написав:
Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня
а рылы впаривают лошкам что там ремонт па1куе на метре
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Додано: Пон 02 вер, 2024 22:03
airmax78 написав: UA написав:
Ремонт грубо 160
140 куе за 163 метра
858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева
Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года.
Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны
Счет на табло
Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.
Качество строительства это например звукоизоляция, размещение квартир относительно шахт лифтов... а не как в РТ за стеной спальни в 1к
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Додано: Пон 02 вер, 2024 22:07
Бетон написав:
Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня
Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 22:31
Бетон написав: airmax78 написав:
Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.
Он имеет в виду само качество строительства. ТММ качественно строили
Ну что же я не был в СБ и не видел это легендарное качество?
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Додано: Пон 02 вер, 2024 22:36
UA написав: Бетон написав:
Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня
Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.
500 баксов
Если делать скрытые двери, модное освещение, крупный керамогранит, мебель с фасадами шпона и т.д. то 1куе м2 легко
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Додано: Вів 03 вер, 2024 07:32
airmax78 написав: Бетон написав: airmax78 написав:
Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.
Он имеет в виду само качество строительства. ТММ качественно строили
Ну что же я не был в СБ и не видел это легендарное качество?
Вот что значит, человек живёт 3-й год в Австрии.
Какая нахер война, какие проблемы с электричеством, какое беспокойство из-за наступления русской армии???
Главное - обсудить изысканные ремонты.
А кто будет жить в тех ремонтах через год, полтора - это неважно.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 03 вер, 2024 07:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 07:35
striped написав:
Странно, что никто не написал что после сегодняшнего утра цены опять вниз
Без света и интернета наш аналитик сидит что ли?
Ціни, дійсно вниз, і швидше, ніж раніше.
Угод майже немає, всі ждуть кінця війни. На даний момент є сенс купляти за 50-60% ціни.
Але таких пропозицій мало. Поки що.
Самостійники провели деіндустріалізацію і депопуляцію території, а росіяни - деелектрифікацію.
Друге витікає з першого.
Немає індустрії, немає людей - і територія беззахисна перед вторгненням.
Як ситуація з німецькими ФАУ-1 зразка 1944 року, тільки з ГПС-наведенням?
За 10 років війни - придурки так і не навчились робити те, що німці робили великою серією в часи Другої світової війни? Реально придурки.
Схоже, що деіндустріалізація і деінтелектуалізвція - на цій території стали незворотніми, за 33 роки колгоспно-циркового управління
75% в 2019 проголосували саме за цей варіант подій.
Кулі плакати тепер
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