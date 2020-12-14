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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 вер, 2024 21:45
Бетон написав:
Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня
а рылы впаривают лошкам что там ремонт па1куе на метре
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Додано: Пон 02 вер, 2024 22:03
airmax78 написав: UA написав:
Ремонт грубо 160
140 куе за 163 метра
858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева
Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года.
Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны
Счет на табло
Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.
Качество строительства это например звукоизоляция, размещение квартир относительно шахт лифтов... а не как в РТ за стеной спальни в 1к
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Додано: Пон 02 вер, 2024 22:07
Бетон написав:
Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня
Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.
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Додано: Пон 02 вер, 2024 22:31
Бетон написав: airmax78 написав:
Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.
Он имеет в виду само качество строительства. ТММ качественно строили
Ну что же я не был в СБ и не видел это легендарное качество?
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Додано: Пон 02 вер, 2024 22:36
UA написав: Бетон написав:
Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня
Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.
500 баксов
Если делать скрытые двери, модное освещение, крупный керамогранит, мебель с фасадами шпона и т.д. то 1куе м2 легко
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Бетон
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Додано: Вів 03 вер, 2024 09:19
нет не эта.
чуть-чуть интереснее
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Додано: Вів 03 вер, 2024 12:49
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня
Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.
500 баксов
Если делать скрытые двери, модное освещение, крупный керамогранит, мебель с фасадами шпона и т.д. то 1куе м2 легко
У тебя 2к в варшавском около 65 метров без мебели, техники, кондиционеров, напольного покрытия, дверей, плинтусов и ершика для унитаза по твоей себестоимости до 300 баксов на метр выходило. Ну пускай поправка на маленькую площадь (дороже метр) и стены под покраску.
Мебель по индивидуальным размерам даже из голимого ДСП хорошо тянет.
Разве ты 20% от себестоимости ограничишься?))
15-40% это только твои прорабские скидки на материалы.
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UA
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