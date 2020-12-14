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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11931119321193311934>
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 21:45

  Бетон написав:Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня

а рылы впаривают лошкам что там ремонт па1куе на метре :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:03

  airmax78 написав:
  UA написав:Ремонт грубо 160
140 куе за 163 метра
858 уе за метр в одном из самых качественных ЖК Киева
Шлако МОПы только вернулись к уровню цен весны-лета 2021 года.
Наши довоенные споры Шлако МОПы VS Лохо МОПы уже почти никому не интересны
Счет на табло

Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.

Качество строительства это например звукоизоляция, размещение квартир относительно шахт лифтов... а не как в РТ за стеной спальни в 1к
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:07

  Бетон написав:Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня

Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:31

  Бетон написав:
  airmax78 написав:Сонячна Брама один из самых качественных жк киева? Обнять и плакать... разве что по сравнению с соседней Аркадой.

Он имеет в виду само качество строительства. ТММ качественно строили

Ну что же я не был в СБ и не видел это легендарное качество?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 22:36

  UA написав:
  Бетон написав:Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня

Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.

500 баксов
Если делать скрытые двери, модное освещение, крупный керамогранит, мебель с фасадами шпона и т.д. то 1куе м2 легко
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 09:19

  Бетон написав:
  Олежан написав:вести с полей:

ЖК Сонячна брама, 160+ метров. очень хороший ремонт и мебель.
продано за 300к. хотели 340
продавалась 4 месяца


Нашёл эту

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-k-163 ... WN0n3.html

385 куе. 163м2


нет не эта.
чуть-чуть интереснее
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 12:49

  Бетон написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня

Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.

500 баксов
Если делать скрытые двери, модное освещение, крупный керамогранит, мебель с фасадами шпона и т.д. то 1куе м2 легко

У тебя 2к в варшавском около 65 метров без мебели, техники, кондиционеров, напольного покрытия, дверей, плинтусов и ершика для унитаза по твоей себестоимости до 300 баксов на метр выходило. Ну пускай поправка на маленькую площадь (дороже метр) и стены под покраску.
Мебель по индивидуальным размерам даже из голимого ДСП хорошо тянет.
Разве ты 20% от себестоимости ограничишься?))
15-40% это только твои прорабские скидки на материалы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 14:41

  Олежан написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:вести с полей:

ЖК Сонячна брама, 160+ метров. очень хороший ремонт и мебель.
продано за 300к. хотели 340
продавалась 4 месяца


Нашёл эту

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/3-k-163 ... WN0n3.html

385 куе. 163м2


нет не эта.
чуть-чуть интереснее

Там есть вода при отрубании ЭЭ на 4-7часов или нет? И как с лифтами и генератором от ОСББ на дармовом дизеле? Или этаж в той за триста низкий и поэтому пох? И была ли в комплекте с ремонтом поинтересней потужна Блюй-йетти или Эко-блоу с отдельным НЕ-колхозноскотчевым входом от неё на щиток чтоб новым хозяевам притеремковой жизни не дрочиться с удлинителями и лампами на банках?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 15:11

  UA написав:
  UA написав:
  Бетон написав:Фасады, мягкая мебель и вообще мебель, обои. Ремонт фигня

Сколько сейчас такой ремонт с учетом перепланировки потянет?
Только по ценам под ключ для Заказчика, а не твоя себестоимость.

500 баксов
Если делать скрытые двери, модное освещение, крупный керамогранит, мебель с фасадами шпона и т.д. то 1куе м2 легко
У тебя 2к в варшавском около 65 метров без мебели, техники, кондиционеров, напольного покрытия, дверей, плинтусов и ершика для унитаза по твоей себестоимости до 300 баксов на метр выходило. Ну пускай поправка на маленькую площадь (дороже метр) и стены под покраску.
Мебель по индивидуальным размерам даже из голимого ДСП хорошо тянет.
Разве ты 20% от себестоимости ограничишься?))
15-40% это только твои прорабские скидки на материалы.

Если бы мне платили 30%.
Я не занимаюсь ремонтами, это не бизнес, а черт знает что.
Кроме этого, единицы могут позволить себе прораба. Прорабы в ремонтах делятся на две категории: порядочные оборванцы в долгах и на кидал с бесконечными переделками
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить
kingkongovets
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