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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11931119321193311934
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:09

  барабашов написав: И была ли в комплекте с ремонтом поинтересней потужна Блюй-йетти или Эко-блоу с отдельным НЕ-колхозноскотчевым входом от неё на щиток чтоб новым хозяевам притеремковой жизни не дрочиться с удлинителями и лампами на банках?


ахахаха
блюетии/екофлоу для неудачников-нищебродов-самоучек

норманые люди ставят Deye на 10-15квт и не парятся вообще

Напомни мне, что такое отключение света?))))
https://ibb.co/DVtSdX3
Олежан
 
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