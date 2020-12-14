Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі дивно, що тут це нікого не цікавить
Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили
kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі дивно, що тут це нікого не цікавить
Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності. Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН. Забудовники можуть продавити. Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі дивно, що тут це нікого не цікавить
Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності. Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН. Забудовники можуть продавити. Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
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Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 03 вер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав: И была ли в комплекте с ремонтом поинтересней потужна Блюй-йетти или Эко-блоу с отдельным НЕ-колхозноскотчевым входом от неё на щиток чтоб новым хозяевам притеремковой жизни не дрочиться с удлинителями и лампами на банках?
ахахаха блюетии/екофлоу для неудачников-нищебродов-самоучек
норманые люди ставят Deye на 10-15квт и не парятся вообще
барабашов написав: И была ли в комплекте с ремонтом поинтересней потужна Блюй-йетти или Эко-блоу с отдельным НЕ-колхозноскотчевым входом от неё на щиток чтоб новым хозяевам притеремковой жизни не дрочиться с удлинителями и лампами на банках?
ахахаха блюетии/екофлоу для неудачников-нищебродов-самоучек
норманые люди ставят Deye на 10-15квт и не парятся вообще
Больше 90% спроса на товары для блекаута это самые дешевые фонарики и самые дешёвые ИБП для роутера + повербанки. Рентабельность и оборачиваемость денег в ультра бюджетном сегменте значительно интереснее. Покупателей Блюй-йетти считаю лошками, жертвами маркетинга. Просили. Разбирал. В экофлоу в сериях от Дельта 2 и выше хоть инженерная мысль присутствует и компоненты на уровне. Deye это всего то дорогой гибридный инвертор. АКБ на 10-15квт предъяви. Перепакованные БУ с али? Что там парят сейчас? "Нормальные люди" тоже лошки, только лошки с деньгами.