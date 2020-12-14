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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11931119321193311934
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:27

  kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить

Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

блюєтті та екофлоу - афігенна тєма для війни та туризма, особливо у звʼязці з
інверторним геніком десь на 2,5 квт та старлінком і головна їх фішка - саме швидка зарядка

купувати їх лише для дому не має сенсу, але це дуже універсальна і мобільна річ, хоча й дуже переоцінена
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

The_Rebel написав:Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили


коли приймуть може бути запізно щось починати - я про купівлю/продаж нерухомості
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:38

  kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить

Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить

Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
++
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 03 вер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:39

  Олежан написав:
  барабашов написав: И была ли в комплекте с ремонтом поинтересней потужна Блюй-йетти или Эко-блоу с отдельным НЕ-колхозноскотчевым входом от неё на щиток чтоб новым хозяевам притеремковой жизни не дрочиться с удлинителями и лампами на банках?


ахахаха
блюетии/екофлоу для неудачников-нищебродов-самоучек

норманые люди ставят Deye на 10-15квт и не парятся вообще

Напомни мне, что такое отключение света?))))
https://ibb.co/DVtSdX3

Так це тільки інвертор. А до нього ще треба акуми, наскільки я зрозумів
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:42

  kingkongovets написав:
The_Rebel написав:Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили


коли приймуть може бути запізно щось починати - я про купівлю/продаж нерухомості

Я вже авто поміняв, як виявилося передчасно, бо не планував у цьому році. З квартирою такий трюк вже не пройде :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:55

  Олежан написав:
  барабашов написав: И была ли в комплекте с ремонтом поинтересней потужна Блюй-йетти или Эко-блоу с отдельным НЕ-колхозноскотчевым входом от неё на щиток чтоб новым хозяевам притеремковой жизни не дрочиться с удлинителями и лампами на банках?


ахахаха
блюетии/екофлоу для неудачников-нищебродов-самоучек

норманые люди ставят Deye на 10-15квт и не парятся вообще

Напомни мне, что такое отключение света?))))
https://ibb.co/DVtSdX3

Больше 90% спроса на товары для блекаута это самые дешевые фонарики и самые дешёвые ИБП для роутера + повербанки.
Рентабельность и оборачиваемость денег в ультра бюджетном сегменте значительно интереснее.
Покупателей Блюй-йетти считаю лошками, жертвами маркетинга.
Просили. Разбирал.
В экофлоу в сериях от Дельта 2 и выше хоть инженерная мысль присутствует и компоненты на уровне.
Deye это всего то дорогой гибридный инвертор.
АКБ на 10-15квт предъяви.
Перепакованные БУ с али? :mrgreen:
Что там парят сейчас?
"Нормальные люди" тоже лошки, только лошки с деньгами.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 17:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:АКБ на 10-15квт предъяви.

я же тебе сфоткал
сверху инвертор на 6квт
снизу 2 батареи 6+6
может к окулисту?)

по поводу перепаковки, это же lifepo4 а не какое то Г. екофлоу с ncm :mrgreen: втридорога
там нечего перепаковывать, срок службы 10-15+ лет
или не знал?
Олежан
 
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