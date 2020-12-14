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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:27

  kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить

Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

блюєтті та екофлоу - афігенна тєма для війни та туризма, особливо у звʼязці з
інверторним геніком десь на 2,5 квт та старлінком і головна їх фішка - саме швидка зарядка

купувати їх лише для дому не має сенсу, але це дуже універсальна і мобільна річ, хоча й дуже переоцінена
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

The_Rebel написав:Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили


коли приймуть може бути запізно щось починати - я про купівлю/продаж нерухомості
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:38

  kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить

Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить

Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
++
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 03 вер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2024 16:42

  kingkongovets написав:
The_Rebel написав:Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили


коли приймуть може бути запізно щось починати - я про купівлю/продаж нерухомості

Я вже авто поміняв, як виявилося передчасно, бо не планував у цьому році. З квартирою такий трюк вже не пройде :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 02:05

  Бетон написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?

Не сміши, краще напиши скільки закрилось)
Я вже в одному комплексі бачу як третє кафе відкривається на одному і тому місці)
Живу недалеко від арсеналу - там 15 ресторанів - в суботу в 12 дня в усіх ресторанах може чоловік 20)

Нічого не закрилось. Ноль
В суботу зайшов на стакан віскаря, сидів на сходах, все забито


Де ти там сходи знайшов - у метро Арсенальна?)
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 02:08

  UA написав:
  kingkongovets написав:законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить

Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.

Нові податки не прийняли - а якби прийняли то військовий збір не зміниться на квартири та авто)
Але хтось повівся)
Які ж тупі у нас деякі люди)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 08:37

  cherchiltank написав:
  UA написав:Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.

Нові податки не прийняли - а якби прийняли то військовий збір не зміниться на квартири та авто)
Але хтось повівся)
Які ж тупі у нас деякі люди)

Я вже 5 версію податкових змін чую.
Комунікація цієї влади з народом це щось особливе, чого ніколи не було :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2024 09:38

  cherchiltank написав:Нові податки не прийняли - а якби прийняли то військовий збір не зміниться на квартири та авто)
Але хтось повівся)
Які ж тупі у нас деякі люди)

Про квартири та авто анонсували не військовий збір, а додаткові платежі державі. На авто мав бути +15% крім існуючого в ПФ. І, впевнений, з часом це буде, бо зе-влада з'їла екононміку, бюджет пустий(від'ємний).
Військовий збір підвищать для пересічних та введуть для ФОП-ів.
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