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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 03 вер, 2024 16:27
kingkongovets написав:
законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить
Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили
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Додано: Вів 03 вер, 2024 16:30
блюєтті та екофлоу - афігенна тєма для війни та туризма, особливо у звʼязці з
інверторним геніком десь на 2,5 квт та старлінком і головна їх фішка - саме швидка зарядка
купувати їх лише для дому не має сенсу, але це дуже універсальна і мобільна річ, хоча й дуже переоцінена
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Додано: Вів 03 вер, 2024 16:32
The_Rebel написав:Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили
коли приймуть може бути запізно щось починати - я про купівлю/продаж нерухомості
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Додано: Вів 03 вер, 2024 16:38
kingkongovets написав:
законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить
Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 16:38
UA написав: kingkongovets написав:
законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить
Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
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Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 03 вер, 2024 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 03 вер, 2024 16:42
kingkongovets написав:
The_Rebel написав:Так буде цікавити, коли вже приймуть остаточну редакцію. А то спочатку була норма в 15% на першу реєстрацію авто, люди кинулися скупати все в автосалонах, а потім цю норму відмінили
коли приймуть може бути запізно щось починати - я про купівлю/продаж нерухомості
Я вже авто поміняв, як виявилося передчасно, бо не планував у цьому році. З квартирою такий трюк вже не пройде
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Додано: Сер 04 вер, 2024 02:05
Бетон написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
В варшавском плюс в центре площадок в кругляхе открылось сразу несколько ресторанов и кафе.
На мельникова возле вышки огромный wog с общепитом.
Открывается много чего. Мне не ясно, зачем.
Заказал в Польшу мебель в польском вияре, оказалось, что никакого производства в польше нет, всё из Украины везут. Вместо переноса производства Вияр купил 500 кВт электростанции. Почему?
Легче миллион баксов ввалить в электростанцию,чем перенести производство в Польшу?
Не сміши, краще напиши скільки закрилось)
Я вже в одному комплексі бачу як третє кафе відкривається на одному і тому місці)
Живу недалеко від арсеналу - там 15 ресторанів - в суботу в 12 дня в усіх ресторанах може чоловік 20)
Нічого не закрилось. Ноль
В суботу зайшов на стакан віскаря, сидів на сходах, все забито
Де ти там сходи знайшов - у метро Арсенальна?)
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Додано: Сер 04 вер, 2024 02:08
UA написав: kingkongovets написав:
законопроект про збільшення податків поки що провалили, але його з великою вірогідністю продавлять і з жовтня ми будемо жити в новій реальністі
дивно, що тут це нікого не цікавить
Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
Нові податки не прийняли - а якби прийняли то військовий збір не зміниться на квартири та авто)
Але хтось повівся)
Які ж тупі у нас деякі люди)
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Додано: Сер 04 вер, 2024 08:37
cherchiltank написав: UA написав:
Цікавить. Добра третина угод з продажу нерухомості зараз підштовхується саме можливим збільшенням податків при переході права власності.
Якщо приймуть введення військ. збору на першу продаж за рік - наступить довготривала пауза РН.
Забудовники можуть продавити.
Вони зараз не можуть конкурувати з цінами вторинки.
Нові податки не прийняли - а якби прийняли то військовий збір не зміниться на квартири та авто)
Але хтось повівся)
Які ж тупі у нас деякі люди)
Я вже 5 версію податкових змін чую.
Комунікація цієї влади з народом це щось особливе, чого ніколи не було
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UA
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Додано: Сер 04 вер, 2024 09:38
cherchiltank написав:
Нові податки не прийняли - а якби прийняли то військовий збір не зміниться на квартири та авто)
Але хтось повівся)
Які ж тупі у нас деякі люди)
Про квартири та авто анонсували не військовий збір, а додаткові платежі державі. На авто мав бути +15% крім існуючого в ПФ. І, впевнений, з часом це буде, бо зе-влада з'їла екононміку, бюджет пустий(від'ємний).
Військовий збір підвищать для пересічних та введуть для ФОП-ів.
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