Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Мій приятель в Кампусі реально 4 години сидить внизу , поки не увімкнуть світло, не готовий ходити на 20+ поверх.
у нас так пол дома сидит, бо или старые или дети малые хорошо что тепло и можно на площадке гулять долго но зима близко
У нас в нормальних модних мопах дійшло до постачання ее в квартиру від будинкового генератора, у випадку відключення.
Тому не розумію в чому проблеми.
Що в хрущі чи нормальній чешці так нізя?
Это как(генератор что к вводу в дом 380*3ф подключают,а вход с "будки" дома отключают?), как считают потреблённые Квт/ч, по какой цене, и главное - в каком ЖК? Обычно на нормальную свечку 24-35этажей квартир на 250 провод заходит в руку толщиной по каждой фазе, там 1000А минимум по нему идёт, это какой генератор не в вагоне энергопоезда вытянет?
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 06 вер, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Там явно речь про газодом. То есть невысокий, без э/плит и бойлеров. То есть они там много е/е не смокчут. Может даже есть техническая возможность дистанционно и быстро перешить квартирные счетчики на лимит в 10А (или 5А) в такие моменты выключений. Но тоже было бы интересно услышать пояснение автора того поста. Это что-то явно новое.
Я жил в газодоме 2004года постройки Ни полов, ни бойлера, ни электроплит, микроволновка и электродуховка были. Кондиционеры правда пахали с 1 мая(если не +15 ща бортом) до 1 октября, окна на сектор 6.30-9.30 Лимит на квартиру был 15кВт, метраж как у двух современных нормальных 2+1к На простую двуху 75метров под нами лимит был 7квт В доме было 65квартир Только врезав временные(на отключения) предохранители ампер на пять на каждую фазу после щитка можно позволить жильцам хоть свет включить и холодильник, иначе гена будет по цене майбаха-гелика, а не просто S-мерса, и цена как то ЭЭ не 15грн даже на дизеле получится, на газу возможно ближе к 10ти Надо уточнения от 1го Кто и как главное эти предохранители принудительно врубать всем будет, на сознательность тикток-арендаторов надеяться глупо
не хочу розповідати зайвих «акуітєльних історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 06 вер, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
Конкретно по этому объекту в комментарии заметили что застройщик даёт 15 процентов скидку при полной оплате.То есть по факту разница 3 процента между 18 и 15 это риэлтора ))
З.ы.: глянул ради интереса отзывы на эту контору.Порадовало что этот чувак сам себе отличные отзывы ставит причем даже не перелогнившись ))) О чем тут говорить дальше Об уровне профессионализма вопрос поднимать даже смысла нет.Обычное балабольство рассчитанное подцепить лохов.
Конкретно по этому объекту в комментарии заметили что застройщик даёт 15 процентов скидку при полной оплате.То есть по факту разница 3 процента между 18 и 15 это риэлтора ))
З.ы.: глянул ради интереса отзывы на эту контору.Порадовало что этот чувак сам себе отличные отзывы ставит причем даже не перелогнившись ))) О чем тут говорить дальше Об уровне профессионализма вопрос поднимать даже смысла нет.Обычное балабольство рассчитанное подцепить лохов.
Посетитель відняв в мене статус спеціаліста, розібравши питання. А я так до успіху йшов ))
kingkongovets написав:не хочу розповідати зайвих «акуітєльних історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?
Вы проще скажите - наши бывшие обрезанные земляки ходят по местам боевой славы(где они жили в коммуналках при Лёне и куда ходили в гости к суперуспешным друзьям по фамилии Иванов и Коган) и тряся котлетами давят на понижение, указывая на миллионы искандеров с востока?
kingkongovets написав:не хочу розповідати зайвих «акуітєльних історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?
Вы проще скажите - наши бывшие обрезанные земляки ходят по местам боевой славы(где они жили в коммуналках при Лёне и куда ходили в гости к суперуспешным друзьям по фамилии Иванов и Коган) и тряся котлетами давят на понижение, указывая на миллионы искандеров с востока?