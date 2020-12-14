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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11936119371193811939>
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 11:51

  Первый написав:
  Олежан написав:
  Hotab написав:Мій приятель в Кампусі реально 4 години сидить внизу , поки не увімкнуть світло, не готовий ходити на 20+ поверх.


у нас так пол дома сидит, бо или старые или дети малые
хорошо что тепло и можно на площадке гулять долго
но зима близко



У нас в нормальних модних мопах дійшло до постачання ее в квартиру від будинкового генератора, у випадку відключення.

Тому не розумію в чому проблеми.

Що в хрущі чи нормальній чешці так нізя?

Это как(генератор что к вводу в дом 380*3ф подключают,а вход с "будки" дома отключают?), как считают потреблённые Квт/ч, по какой цене, и главное - в каком ЖК?
Обычно на нормальную свечку 24-35этажей квартир на 250 провод заходит в руку толщиной по каждой фазе, там 1000А минимум по нему идёт, это какой генератор не в вагоне энергопоезда вытянет? :shock:
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 06 вер, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 11:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Там явно речь про газодом. То есть невысокий, без э/плит и бойлеров.
То есть они там много е/е не смокчут.
Может даже есть техническая возможность дистанционно и быстро перешить квартирные счетчики на лимит в 10А (или 5А) в такие моменты выключений.
Но тоже было бы интересно услышать пояснение автора того поста. Это что-то явно новое.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 12:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я жил в газодоме 2004года постройки
Ни полов, ни бойлера, ни электроплит, микроволновка и электродуховка были.
Кондиционеры правда пахали с 1 мая(если не +15 ща бортом) до 1 октября, окна на сектор 6.30-9.30
Лимит на квартиру был 15кВт, метраж как у двух современных нормальных 2+1к
На простую двуху 75метров под нами лимит был 7квт
В доме было 65квартир
Только врезав временные(на отключения) предохранители ампер на пять на каждую фазу после щитка можно позволить жильцам хоть свет включить и холодильник, иначе гена будет по цене майбаха-гелика, а не просто S-мерса, и цена как то ЭЭ не 15грн даже на дизеле получится, на газу возможно ближе к 10ти
Надо уточнения от 1го
Кто и как главное эти предохранители принудительно врубать всем будет, на сознательность тикток-арендаторов надеяться глупо
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 17:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не хочу розповідати зайвих «акуітєльних історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 06 вер, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 17:52

Бетон, як спеціаліст Варшавського, можете підтвердити таке?
Новобуди продавлюються на 18%?
Чи рили трохи «неправду» кажуть?

https://t.me/rea_revolution/151314
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 17:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Бетон, як спеціаліст Варшавського, можете підтвердити таке?
Новобуди продавлюються на 18%?
Чи рили трохи «неправду» кажуть?

https://t.me/rea_revolution/151314
це не новобуд, а деріватив
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:20

  Hotab написав:Бетон, як спеціаліст Варшавського, можете підтвердити таке?
Новобуди продавлюються на 18%?
Чи рили трохи «неправду» кажуть?

https://t.me/rea_revolution/151314


Ох чувачёк там и балабол.

Конкретно по этому объекту в комментарии заметили что застройщик даёт 15 процентов скидку при полной оплате.То есть по факту разница 3 процента между 18 и 15 это риэлтора ))

З.ы.: глянул ради интереса отзывы на эту контору.Порадовало что этот чувак сам себе отличные отзывы ставит причем даже не перелогнившись ))) О чем тут говорить дальше :) Об уровне профессионализма вопрос поднимать даже смысла нет.Обычное балабольство рассчитанное подцепить лохов.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 18:47

  посетитель написав:
  Hotab написав:Бетон, як спеціаліст Варшавського, можете підтвердити таке?
Новобуди продавлюються на 18%?
Чи рили трохи «неправду» кажуть?

https://t.me/rea_revolution/151314


Ох чувачёк там и балабол.

Конкретно по этому объекту в комментарии заметили что застройщик даёт 15 процентов скидку при полной оплате.То есть по факту разница 3 процента между 18 и 15 это риэлтора ))

З.ы.: глянул ради интереса отзывы на эту контору.Порадовало что этот чувак сам себе отличные отзывы ставит причем даже не перелогнившись ))) О чем тут говорить дальше :) Об уровне профессионализма вопрос поднимать даже смысла нет.Обычное балабольство рассчитанное подцепить лохов.

Посетитель відняв в мене статус спеціаліста, розібравши питання. А я так до успіху йшов ))
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:51

  kingkongovets написав:не хочу розповідати зайвих «акуітєльних історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?

Вы проще скажите - наши бывшие обрезанные земляки ходят по местам боевой славы(где они жили в коммуналках при Лёне и куда ходили в гости к суперуспешным друзьям по фамилии Иванов и Коган) и тряся котлетами давят на понижение, указывая на миллионы искандеров с востока?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 19:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:не хочу розповідати зайвих «акуітєльних історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?

Вы проще скажите - наши бывшие обрезанные земляки ходят по местам боевой славы(где они жили в коммуналках при Лёне и куда ходили в гости к суперуспешным друзьям по фамилии Иванов и Коган) и тряся котлетами давят на понижение, указывая на миллионы искандеров с востока?
та нє, не іудеї
kingkongovets
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