Додано: П'ят 06 вер, 2024 12:05

Я жил в газодоме 2004года постройки

Ни полов, ни бойлера, ни электроплит, микроволновка и электродуховка были.

Кондиционеры правда пахали с 1 мая(если не +15 ща бортом) до 1 октября, окна на сектор 6.30-9.30

Лимит на квартиру был 15кВт, метраж как у двух современных нормальных 2+1к

На простую двуху 75метров под нами лимит был 7квт

В доме было 65квартир

Только врезав временные(на отключения) предохранители ампер на пять на каждую фазу после щитка можно позволить жильцам хоть свет включить и холодильник, иначе гена будет по цене майбаха-гелика, а не просто S-мерса, и цена как то ЭЭ не 15грн даже на дизеле получится, на газу возможно ближе к 10ти

Надо уточнения от 1го

Кто и как главное эти предохранители принудительно врубать всем будет, на сознательность тикток-арендаторов надеяться глупо