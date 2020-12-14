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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:45
kingkongovets написав: барабашов написав: kingkongovets написав:
не хочу розповідати зайвих «акуітєльних історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?
Вы проще скажите - наши бывшие обрезанные земляки ходят по местам боевой славы(где они жили в коммуналках при Лёне и куда ходили в гости к суперуспешным друзьям по фамилии Иванов и Коган) и тряся котлетами давят на понижение, указывая на миллионы искандеров с востока?
та нє, не іудеї
невже поляки готуються до нової Унії?
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