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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11936119371193811939
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 20:45

  kingkongovets написав:
барабашов написав:
  kingkongovets написав:не хочу розповідати зайвих «акуітєльних історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?

Вы проще скажите - наши бывшие обрезанные земляки ходят по местам боевой славы(где они жили в коммуналках при Лёне и куда ходили в гости к суперуспешным друзьям по фамилии Иванов и Коган) и тряся котлетами давят на понижение, указывая на миллионы искандеров с востока?
та нє, не іудеї

невже поляки готуються до нової Унії?
flyman
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