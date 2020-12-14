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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 вер, 2024 20:32
Faceless написав:
Знаю, що люди жаліються на непрозору витрату коштів, високі тарифи і одностороннє їх підняття. Проте думаю ті, хто хоче своє ОСББ, не в повній мірі розуміють, що хочуть
У вас скільки квартир було в будинках під управлянням ОСББ і скільки під експлуатуючими компаніями від забудовника?
Рано чи пізно Голова правління ОСББ підахуєває. Його міняють.
Керуюча компанія забудовника це завжди доїльний апарат.
Часто же й хамський та непрофесійний.
Загалом ОСББ краще ніж компанія від забудовника.
Гірше обох комунальний ЖЕК імені В. Кличка. Це дно.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 20:34
UA написав: Faceless написав:
Знаю, що люди жаліються на непрозору витрату коштів, високі тарифи і одностороннє їх підняття. Проте думаю ті, хто хоче своє ОСББ, не в повній мірі розуміють, що хочуть
У вас скільки квартир було в будинках під управлянням ОСББ і скільки під експлуатуючими компаніями від забудовника?
Рано чи пізно Голова правління ОСББ підахуєває. Його міняють.
Керуюча компанія забудовника це завжди доїльний апарат.
Часто же й хамський та непрофесійний.
Загалом ОСББ краще ніж компанія від забудовника.
Гірше обох комунальний ЖЕК імені В. Кличка. Це дно.
і головне, що ОСББ, як неприбуткова, це дешевше мінімум на НДС 20%
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Додано: Суб 07 вер, 2024 20:52
UA написав: Faceless написав:
Знаю, що люди жаліються на непрозору витрату коштів, високі тарифи і одностороннє їх підняття. Проте думаю ті, хто хоче своє ОСББ, не в повній мірі розуміють, що хочуть
У вас скільки квартир було в будинках під управлянням ОСББ і скільки під експлуатуючими компаніями від забудовника?
Рано чи пізно Голова правління ОСББ підахуєває. Його міняють.
Керуюча компанія забудовника це завжди доїльний апарат.
Часто же й хамський та непрофесійний.
Загалом ОСББ краще ніж компанія від забудовника.
Гірше обох комунальний ЖЕК імені В. Кличка. Це дно.
Хотів би мати успішний приклад заміни УК на ОСББ але в мене просто нема.
З аргументів що чую від сусіднього ЖК що хочуть ОСББ бачу, що люди в більшості сповнені ілюзій, хоча не можу не погодитися, що УК чим далі тим більш борза.
Щоправда, і у нас в ЖК з ОСББ люди сповнені ілюзій. На зборах таке можна почути, що хз як їх взагалі визнають дієздатними.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 21:27
Бетон написав: UA написав:
У вас скільки квартир було в будинках під управлянням ОСББ і скільки під експлуатуючими компаніями від забудовника?
Рано чи пізно Голова правління ОСББ підахуєває. Його міняють.
Керуюча компанія забудовника це завжди доїльний апарат.
Часто же й хамський та непрофесійний.
Загалом ОСББ краще ніж компанія від забудовника.
Гірше обох комунальний ЖЕК імені В. Кличка. Це дно.
і головне, що ОСББ, як неприбуткова, це дешевше мінімум на НДС 20%
ОСББ беруть участь в різних программах енергоефективності, отримують компенсації.
Зараз є варіанти встановлення резервного живлення з компенсацією від місцевого бюджета. Але потрібен елемент у вигляді СЕС.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 21:47
Faceless написав:
Хотів би мати успішний приклад заміни УК на ОСББ але в мене просто нема.
З аргументів що чую від сусіднього ЖК що хочуть ОСББ бачу, що люди в більшості сповнені ілюзій, хоча не можу не погодитися, що УК чим далі тим більш борза.
Щоправда, і у нас в ЖК з ОСББ люди сповнені ілюзій. На зборах таке можна почути, що хз як їх взагалі визнають дієздатними.
Приблизно третина власників на сборах ОСББ несуть бред. Це нормально.
І коли Голова Правління буде мутити з котами це теж в цій країні нормально.
Важливо щоб до рук прилипало не більше 5-10% від витрат. Коли 20% та більше треба знімати.
УК забудовника видоїть більше. Не завжди з належною якістю
обслуговування.
Там і власник вимагає прибуток і найманий директор буде мутити.
ПС ругався я зі всіма домоуправитялями.
З ОСББ частіше приходив до вирішення питання, до якогось компромісу.
ПС2 Офіційна зарплата директора районної комунальної з обслуговування житлового фонду (ім. Кличко) від 1 200 000 до 1 600 000 грн на рік мінус подохідний та ПФ. Ще й крадуть...З цими розмовляти не має сенсу. Тільки жорстко іпати через пожежників наприклад. Бувало майстер будинку була залучена до торгівлі наркотиками. Дно.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 22:09
UA написав:
ОСББ беруть участь в різних программах енергоефективності, отримують компенсації.
До полномасштабной наш осбб получил от города на шару детскую спортплощадку и кое что ещё емнип на 150 тыс грн. В 2022 выдали печь на дровах, но тут не уверен платно или бесплатно. Ещё предлагали рации на случай отсутствия моб.связи. Типа шоб скорую вызвать. В 2022 у города была программа по генераторам, 50/50 с осбб вроде. Мы отказались потому что непонятно как делить э.э. с генератора.
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Додано: Суб 07 вер, 2024 22:26
Wirująświatła написав: UA написав:
ОСББ беруть участь в різних программах енергоефективності, отримують компенсації.
До полномасштабной наш осбб получил от города на шару детскую спортплощадку и кое что ещё емнип на 150 тыс грн. В 2022 выдали печь на дровах, но тут не уверен платно или бесплатно. Ещё предлагали рации на случай отсутствия моб.связи. Типа шоб скорую вызвать. В 2022 у города была программа по генераторам, 50/50 с осбб вроде. Мы отказались потому что непонятно как делить э.э. с генератора.
ОСББ не прибыльная организация и ей помогать из местного бюджета как бы не западло.
А УК чистой воды коммерсанты в уставе которых записано получение прибыли. Они пролетают.
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