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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11937119381193911940
Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:27

  Бетон написав:
  UA написав:У вас скільки квартир було в будинках під управлянням ОСББ і скільки під експлуатуючими компаніями від забудовника?
Рано чи пізно Голова правління ОСББ підахуєває. Його міняють.
Керуюча компанія забудовника це завжди доїльний апарат.
Часто же й хамський та непрофесійний.
Загалом ОСББ краще ніж компанія від забудовника.
Гірше обох комунальний ЖЕК імені В. Кличка. Це дно.

і головне, що ОСББ, як неприбуткова, це дешевше мінімум на НДС 20%

ОСББ беруть участь в різних программах енергоефективності, отримують компенсації.
Зараз є варіанти встановлення резервного живлення з компенсацією від місцевого бюджета. Але потрібен елемент у вигляді СЕС.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 21:47

  Faceless написав:Хотів би мати успішний приклад заміни УК на ОСББ але в мене просто нема.
З аргументів що чую від сусіднього ЖК що хочуть ОСББ бачу, що люди в більшості сповнені ілюзій, хоча не можу не погодитися, що УК чим далі тим більш борза.
Щоправда, і у нас в ЖК з ОСББ люди сповнені ілюзій. На зборах таке можна почути, що хз як їх взагалі визнають дієздатними.

Приблизно третина власників на сборах ОСББ несуть бред. Це нормально.
І коли Голова Правління буде мутити з котами це теж в цій країні нормально.
Важливо щоб до рук прилипало не більше 5-10% від витрат. Коли 20% та більше треба знімати.
УК забудовника видоїть більше. Не завжди з належною якістю
обслуговування.
Там і власник вимагає прибуток і найманий директор буде мутити.
ПС ругався я зі всіма домоуправитялями.
З ОСББ частіше приходив до вирішення питання, до якогось компромісу.
ПС2 Офіційна зарплата директора районної комунальної з обслуговування житлового фонду (ім. Кличко) від 1 200 000 до 1 600 000 грн на рік мінус подохідний та ПФ. Ще й крадуть...З цими розмовляти не має сенсу. Тільки жорстко іпати через пожежників наприклад. Бувало майстер будинку була залучена до торгівлі наркотиками. Дно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:09

  UA написав:ОСББ беруть участь в різних программах енергоефективності, отримують компенсації.
До полномасштабной наш осбб получил от города на шару детскую спортплощадку и кое что ещё емнип на 150 тыс грн. В 2022 выдали печь на дровах, но тут не уверен платно или бесплатно. Ещё предлагали рации на случай отсутствия моб.связи. Типа шоб скорую вызвать. В 2022 у города была программа по генераторам, 50/50 с осбб вроде. Мы отказались потому что непонятно как делить э.э. с генератора.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2024 22:26

  Wirująświatła написав:
  UA написав:ОСББ беруть участь в різних программах енергоефективності, отримують компенсації.
До полномасштабной наш осбб получил от города на шару детскую спортплощадку и кое что ещё емнип на 150 тыс грн. В 2022 выдали печь на дровах, но тут не уверен платно или бесплатно. Ещё предлагали рации на случай отсутствия моб.связи. Типа шоб скорую вызвать. В 2022 у города была программа по генераторам, 50/50 с осбб вроде. Мы отказались потому что непонятно как делить э.э. с генератора.

ОСББ не прибыльная организация и ей помогать из местного бюджета как бы не западло.
А УК чистой воды коммерсанты в уставе которых записано получение прибыли. Они пролетают.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 08:24

  Faceless написав:
Hotab написав:Всюди ставлять потужні генератори для як мінімум одного ліфта на секцію.
Ясно що буде недешево по щомісячним платежам, ясно що 1 буде витягувати за 3-х з чергами, але краще погано їздити, чим гарно ходити.
Мій приятель в Кампусі реально 4 години сидить внизу , поки не увімкнуть світло, не готовий ходити на 20+ поверх. Для мене це навпаки бонус, зайвий раз розігнати кров по трубам. Але за генератор заплачу скільки треба.

Ну розумію зайву годинку погуляти, але 4 години :)
Два-три треки на підйом. За пару десятків підйомів взагалі на одному диханні залітатиме

3-4 рази на добу ходити пішки на 15-20+ поверхів? Ну нах,навіть для спортсменів. Це робота проти гравітації, велика і постійна, а не один раз забігти на 12-й поверх і всім заявляти, який я орел.
А люди після 60?
А малі діти?
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 09:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

може забудовники врешті зрозуміють що будувати скворєшники в 25 поверхів не треба
бо бігати пішки ніхто не буде

достатньо 5ти поверхівки

он як у Львові. елітка 5-6 повверхів
Олежан
 
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