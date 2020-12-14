UA написав:І коли Голова Правління буде мутити з котами це теж в цій країні нормально.
???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 вер, 2024 11:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
???
Додано: Нед 08 вер, 2024 13:08
Якщо порівнювати їх у тому контексті, на який ви натякаєте - новітність, висотність, освітлення, то ще порівняйте Батумі з Парижем. Париж явно прогрАє. Порівнювати слід курортні міста з суто курортними. У цьому випадку Батумі навіть з Одесою порівнювати недоречно.
Додано: Нед 08 вер, 2024 13:08
Додано: Нед 08 вер, 2024 13:15
Шанс отримувати дружині більше -
ПЕТИЦІЯ
Прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про підвищення І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до розміру 3600 грн.
Додано: Нед 08 вер, 2024 13:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
інфляція зеленого 26% за 3 роки?
Додано: Нед 08 вер, 2024 13:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает
там просто апокалипсис
народ уехал и ничего не продает
просто все бросили
Додано: Нед 08 вер, 2024 13:54
в залежності від двигуна та комплектації одна й та сама модель може і в два рази по вартості відрізнятися.
відкрийте конфігуратор мерседеса чи бмв, наприклад, та створіть авто під себе. різниця між базою та топом - майже вартість базової комплектації
Додано: Нед 08 вер, 2024 14:13
практически одинаковая комплектация
2л дизель, типа амг пакет и базовый набор функций
Додано: Нед 08 вер, 2024 15:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???
Ну и туда же.Попалось "Пройшовши стажування, ми гарантуємо вихід на мінімум 2000$ уже з другого місяця роботи".Шта? А если не то что?
Ещё раз убедился что всё деятельность риэлторов состоит чисто в обмане Авось где-то прокатит.Ну и прокатывает в принципе.
Додано: Нед 08 вер, 2024 15:49
А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.
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