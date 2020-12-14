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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11939119401194111942>
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 11:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:І коли Голова Правління буде мутити з котами це теж в цій країні нормально.

???
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:08

  Wirująświatła написав:сравните Киев и Батуми

Якщо порівнювати їх у тому контексті, на який ви натякаєте - новітність, висотність, освітлення, то ще порівняйте Батумі з Парижем. Париж явно прогрАє. Порівнювати слід курортні міста з суто курортними. У цьому випадку Батумі навіть з Одесою порівнювати недоречно.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:08

  Faceless написав:
UA написав:І коли Голова Правління буде мутити з котами це теж в цій країні нормально.

???

“мутити з коштами», але вийшло прикольно)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:15

  Успіх написав:Моя - на себе/на двоє дітей/на комуналку - менше 25Кгрн/міс витрачає))
І вона в мене не така "економна", як я :D


Шанс отримувати дружині більше -
ПЕТИЦІЯ
Прийняття рішення Кабінетом Міністрів України про підвищення І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки до розміру 3600 грн.
https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7065
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:вести с полей:

заезжал вчера в автосалон мерседес на столичке.
То что в 2021 году стоисло 65к (GLC) сейчас стоит 82к...
інфляція зеленого 26% за 3 роки?
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает

там просто апокалипсис

народ уехал и ничего не продает
просто все бросили
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 13:54

  Олежан написав:вести с полей:

заезжал вчера в автосалон мерседес на столичке.
То что в 2021 году стоисло 65к (GLC) сейчас стоит 82к


в залежності від двигуна та комплектації одна й та сама модель може і в два рази по вартості відрізнятися.
відкрийте конфігуратор мерседеса чи бмв, наприклад, та створіть авто під себе. різниця між базою та топом - майже вартість базової комплектації
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 14:13

  whois2010 написав:
  Олежан написав:вести с полей:

заезжал вчера в автосалон мерседес на столичке.
То что в 2021 году стоисло 65к (GLC) сейчас стоит 82к


в залежності від двигуна та комплектації одна й та сама модель може і в два рази по вартості відрізнятися.
відкрийте конфігуратор мерседеса чи бмв, наприклад, та створіть авто під себе. різниця між базою та топом - майже вартість базової комплектації

практически одинаковая комплектация
2л дизель, типа амг пакет и базовый набор функций
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???

Ну и туда же.Попалось "Пройшовши стажування, ми гарантуємо вихід на мінімум 2000$ уже з другого місяця роботи".Шта? А если не то что?

Ещё раз убедился что всё деятельность риэлторов состоит чисто в обмане Авось где-то прокатит.Ну и прокатывает в принципе.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 15:49

  Олежан написав:а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает

там просто апокалипсис

народ уехал и ничего не продает
просто все бросили

А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.
Wirująświatła
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