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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11939119401194111942
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???

Ну и туда же.Попалось "Пройшовши стажування, ми гарантуємо вихід на мінімум 2000$ уже з другого місяця роботи".Шта? А если не то что?

Ещё раз убедился что всё деятельность риэлторов состоит чисто в обмане Авось где-то прокатит.Ну и прокатывает в принципе.
Це щось психологічне у певних продавців. Логічно не пояснити
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Олежан написав:а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает

там просто апокалипсис

народ уехал и ничего не продает
просто все бросили

А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.
Значить, з конче-заспи всі переїхали в Ірпінь
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:20

  GALeon написав:
Олежан написав:вести с полей:

заезжал вчера в автосалон мерседес на столичке.
То что в 2021 году стоисло 65к (GLC) сейчас стоит 82к...
інфляція зеленого 26% за 3 роки?

Это приколы самих мерседесов, которые решили, что они будут концентрироваться на продаже автомобилей мечты, на которую денег не жалеют. Задрали цены на все свои модели, и действительно были в шоколаде прошлый год, хотя объёмы производства упали. В этом году оказалось, что автомобилем мечты может быть не обязательно Мерседес, и теперь не знают, что и делать.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:54

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Олежан написав:а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает

там просто апокалипсис

народ уехал и ничего не продает
просто все бросили

А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.
Значить, з конче-заспи всі переїхали в Ірпінь

Щоб пішки ходити на 25-й поверх?
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Frant
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:55

  Wirująświatła написав:
  Олежан написав:а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает

там просто апокалипсис

народ уехал и ничего не продает
просто все бросили

А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.


Міжгалактичний шахматний турнір - коли в Бучі та Ірпені буде? Скоро?
Frant
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  #<1 ... 11939119401194111942
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