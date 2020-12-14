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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 вер, 2024 16:18
посетитель написав:Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???
Ну и туда же.Попалось "Пройшовши стажування, ми гарантуємо вихід на мінімум 2000$ уже з другого місяця роботи".Шта? А если не то что?
Ещё раз убедился что всё деятельность риэлторов состоит чисто в обмане Авось где-то прокатит.Ну и прокатывает в принципе.
Це щось психологічне у певних продавців. Логічно не пояснити
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Додано: Нед 08 вер, 2024 16:18
Wirująświatła написав: Олежан написав:
а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает
там просто апокалипсис
народ уехал и ничего не продает
просто все бросили
А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.
Значить, з конче-заспи всі переїхали в Ірпінь
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Додано: Нед 08 вер, 2024 16:20
GALeon написав:
Олежан написав:вести с полей:
заезжал вчера в автосалон мерседес на столичке.
То что в 2021 году стоисло 65к (GLC) сейчас стоит 82к...
інфляція зеленого 26% за 3 роки?
Это приколы самих мерседесов, которые решили, что они будут концентрироваться на продаже автомобилей мечты, на которую денег не жалеют. Задрали цены на все свои модели, и действительно были в шоколаде прошлый год, хотя объёмы производства упали. В этом году оказалось, что автомобилем мечты может быть не обязательно Мерседес, и теперь не знают, что и делать.
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Додано: Нед 08 вер, 2024 16:54
Faceless написав: Wirująświatła написав: Олежан написав:
а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает
там просто апокалипсис
народ уехал и ничего не продает
просто все бросили
А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.
Значить, з конче-заспи всі переїхали в Ірпінь
Щоб пішки ходити на 25-й поверх?
На форумі є лише 1 (один) такий любитель
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Додано: Нед 08 вер, 2024 16:55
Wirująświatła написав: Олежан написав:
а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает
там просто апокалипсис
народ уехал и ничего не продает
просто все бросили
А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.
Міжгалактичний шахматний турнір - коли в Бучі та Ірпені буде? Скоро?
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_Klim
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