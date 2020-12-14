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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11939119401194111942
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???

Ну и туда же.Попалось "Пройшовши стажування, ми гарантуємо вихід на мінімум 2000$ уже з другого місяця роботи".Шта? А если не то что?

Ещё раз убедился что всё деятельность риэлторов состоит чисто в обмане Авось где-то прокатит.Ну и прокатывает в принципе.
Це щось психологічне у певних продавців. Логічно не пояснити
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Олежан написав:а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает

там просто апокалипсис

народ уехал и ничего не продает
просто все бросили

А по ирпеню проехать нельзя столько людей и авто. На новой поште очереди по 5 человек минимум когда не приедь. До войны я очередей на НП не припомню. Чудеса.
Значить, з конче-заспи всі переїхали в Ірпінь
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 16:20

  GALeon написав:
Олежан написав:вести с полей:

заезжал вчера в автосалон мерседес на столичке.
То что в 2021 году стоисло 65к (GLC) сейчас стоит 82к...
інфляція зеленого 26% за 3 роки?

Это приколы самих мерседесов, которые решили, что они будут концентрироваться на продаже автомобилей мечты, на которую денег не жалеют. Задрали цены на все свои модели, и действительно были в шоколаде прошлый год, хотя объёмы производства упали. В этом году оказалось, что автомобилем мечты может быть не обязательно Мерседес, и теперь не знают, что и делать.
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:32

  посетитель написав:Ещё раз убедился что всё деятельность риэлторов состоит чисто в обмане Авось где-то прокатит.Ну и прокатывает в принципе.


Риэлтор-это обыкновенная "кровосися",тупорылая-наглая-бесполезная и окуевшая..Это современные "ведьмы средневековья",с которыми нужно поступать как в средневековье-на костер или на кол,на центральной площади! :twisted:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 19:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  osafly написав:Риэлтор-это
женщина лет 45-55, которая хочет заработать, но несёт постоянный бред покупателю. Хочет показать свой умняк, но вообще не знает законы и не имеет понятия про квартиру, которую выставила на сайте и впаривает покупателю.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 20:25

  Игорь Алексеевич написав:
  osafly написав:Риэлтор-это
женщина лет 45-55, которая хочет заработать, но несёт постоянный бред покупателю. Хочет показать свой умняк, но вообще не знает законы и не имеет понятия про квартиру, которую выставила на сайте и впаривает покупателю.

Не обов'язково жінка, і не обов'язково такого віку, але навіть те, що цілком можна зробити самотужки - витяги з рєєстру нерухомого майна, наприклад - зробити не здатні в більшості і навіть не знають що це, об'яви просто тиряють з відкритих джерел і постять від себе.
Так яскраво запам'яталась одна молода дівчина, коли розпитували за квартиру за 120к, скількі вона очікує комісійних, "а 3% відсотки - то мої... [закочує мрійливо очі]". :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:22

  Олежан написав:
  whois2010 написав:
  Олежан написав:вести с полей:

заезжал вчера в автосалон мерседес на столичке.
То что в 2021 году стоисло 65к (GLC) сейчас стоит 82к


в залежності від двигуна та комплектації одна й та сама модель може і в два рази по вартості відрізнятися.
відкрийте конфігуратор мерседеса чи бмв, наприклад, та створіть авто під себе. різниця між базою та топом - майже вартість базової комплектації

практически одинаковая комплектация
2л дизель, типа амг пакет и базовый набор функций

Машина в одном и том же кузове или была смена поколений?
Тот же дизель мог быть сил 170 3 года назад, а сейчас он твинтурбо как на М-пакете бумеров, и сил там 210-220
Не все например джип-купе Мкласса GLEcoupe 2019 года отличат от 2020го модельного года, но кузова то Мкласса разные и цена выросла конкретно
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2024 21:44

  посетитель написав:Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???

Делаете первые уверенные шаги на минное поле РН?
Виталя убеждает что все дело в IQ населения
В смысле, население зачем то звонит по обявам рыл и зачем то ходит на просмотры квартир организованные рылами. Очень хотят заплатить им комиссию.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 07:16

  Faceless написав:
посетитель написав:Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???

Ну и туда же.Попалось "Пройшовши стажування, ми гарантуємо вихід на мінімум 2000$ уже з другого місяця роботи".Шта? А если не то что?

Ещё раз убедился что всё деятельность риэлторов состоит чисто в обмане Авось где-то прокатит.Ну и прокатывает в принципе.
Це щось психологічне у певних продавців. Логічно не пояснити

Укро-нароТ любить, щоб його найопували.
75% населення - отримує задоволення від цього.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 07:50

  kingkongovets написав:не хочу розповідати зайвих «ак... історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?


я один из них. правда, не иностранец.
на рынке полный неликвид либо ценник довоенный и стоят квартиры на продаже по 4 года.
ну либо ждать и мониторить.
квартир нормальных мало, смотрел за время войны штук 10, везде какой-то косяк присутствует
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