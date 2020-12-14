Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
посетитель написав:Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???
Делаете первые уверенные шаги на минное поле РН? Виталя убеждает что все дело в IQ населения В смысле, население зачем то звонит по обявам рыл и зачем то ходит на просмотры квартир организованные рылами. Очень хотят заплатить им комиссию.
Да не, трохи в курсе.Пообщался с одним "эксклюзивным".Мотивацию риэлтора я тут прекрасно понимаю, он в любом случае получает свои деньги.Но зачем это продавцу.Заключил договор на полгода.Типа риэлтор обязуется в течение этого времени продать его квартиру за указанную цену.Спрашиваю, а чо бл если не? В ответ мычание что обязательно продаст ))) То что он может фактически полгода потерять и никакой компенсации не получит его не смущает.Здается мне, это люди так "продать" хотят.
мабуть опціон, стикався з таким по оренді
зи: ніколи не варто перейматися проблемами та мотивами продавця і приміряти їх на себе - у кожного свої цілі і своя логіка
Заключил договор на полгода.Типа риэлтор обязуется в течение этого времени продать его квартиру за указанную цену.Спрашиваю, а чо бл если не? В ответ мычание что обязательно продаст ))) То что он может фактически полгода потерять и никакой компенсации не получит его не смущает.Здается мне, это люди так "продать" хотят.
А что в таком типичном договоре прописано о праве продавана продавать параллельно, без рыла? Имеет/не? И какая ответственность прописана, если все же продаст за спиной у рыла?
Hotab написав:какая ответственность прописана, если все же продаст за спиной у рыла?
та рили просто забирають і запирають в офісному сейфі доки бгг)
але як сказав UA, аби не натикатися на рилів просто не дзвоніть по їх обʼявам, а якщо вже співпрацюєте з ними - робіть це на власних умовах, використовуйте їх, а не дозволяйте їм використовувати вас і буде вам щастя)
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Всього 690$/м2. Ще й “акцію” подовжили. 😂
Якщо дивитись в минуле (вилучаючи інфляцію долара), то це буде таке:
Я часто покупал (уже лет 5 почти ничего не покупаю) квартиры которые продают рылы по эсклюзиву ??? Цена в среднем на 10-15% ниже рынка. Люди соглашающиеся на эксклюзив или Лохи или наборот настолько не Лохи что не хотят тратить на это свое драгоценное время.