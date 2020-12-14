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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11940119411194211943
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:03

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:
  UA написав:
  посетитель написав:Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???

Делаете первые уверенные шаги на минное поле РН?
Виталя убеждает что все дело в IQ населения
В смысле, население зачем то звонит по обявам рыл и зачем то ходит на просмотры квартир организованные рылами. Очень хотят заплатить им комиссию.


Да не, трохи в курсе.Пообщался с одним "эксклюзивным".Мотивацию риэлтора я тут прекрасно понимаю, он в любом случае получает свои деньги.Но зачем это продавцу.Заключил договор на полгода.Типа риэлтор обязуется в течение этого времени продать его квартиру за указанную цену.Спрашиваю, а чо бл если не? В ответ мычание что обязательно продаст ))) То что он может фактически полгода потерять и никакой компенсации не получит его не смущает.Здается мне, это люди так "продать" хотят.
мабуть опціон, стикався з таким по оренді

зи:
ніколи не варто перейматися проблемами та мотивами продавця і приміряти їх на себе - у кожного свої цілі і своя логіка
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:44

посетитель

Заключил договор на полгода.Типа риэлтор обязуется в течение этого времени продать его квартиру за указанную цену.Спрашиваю, а чо бл если не? В ответ мычание что обязательно продаст ))) То что он может фактически полгода потерять и никакой компенсации не получит его не смущает.Здается мне, это люди так "продать" хотят.


А что в таком типичном договоре прописано о праве продавана продавать параллельно, без рыла? Имеет/не? И какая ответственность прописана, если все же продаст за спиной у рыла?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:какая ответственность прописана, если все же продаст за спиной у рыла?


та рили просто забирають і запирають в офісному сейфі доки бгг)

але як сказав UA, аби не натикатися на рилів просто не дзвоніть по їх обʼявам, а якщо вже співпрацюєте з ними - робіть це на власних умовах, використовуйте їх, а не дозволяйте їм використовувати вас
і буде вам щастя)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:43

В ФБ вже давно продають і не можуть розпродати:

https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 4144534588

Клубне містечко Liverpool House
Метро Іподром, Теремки | поруч ТРЦ Respublika Park | Бомбосховище
ОБМЕЖЕНА ПРОПОЗИЦІЯ!
$13 800 ЗА КВАРТИРУ
Площа: 20 кв. м
Повна вартість: $15 800
Акційна вартість: $13 800
Економія: $2 000!
Акція діє до 20.09.24
-> Тисніть "Learn more" -> залишайте зая


Всього 690$/м2.
Ще й “акцію” подовжили. 😂

Якщо дивитись в минуле (вилучаючи інфляцію долара), то це буде таке:
Код: Виділити все
0   ** 1   * 2   * 3   * 4   * 5   * 6   * 7   * 8   * 9   *10   *11   *12
690   671   640   579   536   530   518   503   490   488   487   483   471


471$ за м2 12 років тому, у 2012. -- вже було обвалом? Чи ще треба було трішки почікати? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:08

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Квартири на вторинці: що з цінами та попитом (інфографіка)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:34

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Квартири на вторинці: що з цінами та попитом (інфографіка)


в кінці серпня був всплеск попиту, деякі продавани навіть прибрали з продажу квартири, але чудес не буває, свято пройшло
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:52

Я часто покупал (уже лет 5 почти ничего не покупаю) квартиры которые продают рылы по эсклюзиву
???
Цена в среднем на 10-15% ниже рынка.
Люди соглашающиеся на эксклюзив или Лохи или наборот настолько не Лохи что не хотят тратить на это свое драгоценное время.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:53

  Олежан написав:а и еще...
проехался по дабме котора идет сУкраинки вдоль конча заспы
ну оооочень все перчально...
людей нет
газоны домов за 5 млн долларов уже несколько лет никто не обрабатывает

там просто апокалипсис

народ уехал и ничего не продает
просто все бросили

рай для "окупасів"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:59

  Bobua написав:В ФБ вже давно продають і не можуть розпродати:

https://mobile.facebook.com/story.php?s ... 4144534588

Клубне містечко Liverpool House
Метро Іподром, Теремки | поруч ТРЦ Respublika Park | Бомбосховище
ОБМЕЖЕНА ПРОПОЗИЦІЯ!
$13 800 ЗА КВАРТИРУ
Площа: 20 кв. м
Повна вартість: $15 800
Акційна вартість: $13 800
Економія: $2 000!
Акція діє до 20.09.24
-> Тисніть "Learn more" -> залишайте зая


Всього 690$/м2.
Ще й “акцію” подовжили. 😂

Якщо дивитись в минуле (вилучаючи інфляцію долара), то це буде таке:
Код: Виділити все
0   ** 1   * 2   * 3   * 4   * 5   * 6   * 7   * 8   * 9   *10   *11   *12
690   671   640   579   536   530   518   503   490   488   487   483   471


471$ за м2 12 років тому, у 2012. -- вже було обвалом? Чи ще треба було трішки почікати? 🤔

а мені не вірили що кавалірки за 10куїв в межах окружної
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:26

  UA написав:
  smdtranz написав:
  kingkongovets написав:не хочу розповідати зайвих «ак... історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?


я один из них. правда, не иностранец.
на рынке полный неликвид либо ценник довоенный и стоят квартиры на продаже по 4 года.
ну либо ждать и мониторить.
квартир нормальных мало, смотрел за время войны штук 10, везде какой-то косяк присутствует

Что то подсказывает, что смотрите не модные МОПы.
Косяки будут почти везде.
Главное чтобы они не были юридического характера.
Цены на старый жил. фонд, только сейчас начали опускаться на довоенный уровень.


был хороший варик на ярвалу угол с гончара, там только доверка, вроде со слов с документами ок, хозяйка приехать с Польши не может. сами доки и не смотрел.
было около велотрека — там пытались занизить сумму в договоре, чтоб сэкономить на налогах.
пару штук смотрел на Банковой и Шелковичной в закрытой зоне, но там сложно с этим режимом.
бывают откровенно говняные планировки, что в царских домах не редкость.
везде ценник в пределах 2.5-3.5 тыс за метр, с ремонтом уровня «можно пожить пару лет, а там видно будет», со всей мебелью, порой дорогой, и техникой миле/смег
ну а выше цены кто во что горазд ставит, бывает норм хоромы по 3, но площадь большая, а может быть в том же доме бабушатник убитый по 5. ессно оба варианта висят годами
иногда смотрю что есть, подвернется что-то хорошее — возьму может. не спешу особо
smdtranz
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