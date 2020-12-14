Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
посетитель написав:Кто-то может мне пояснить какие дебилы подписывают с риэлторами так называемые эксклюзивные договора на продажу?Зачем???
Делаете первые уверенные шаги на минное поле РН? Виталя убеждает что все дело в IQ населения В смысле, население зачем то звонит по обявам рыл и зачем то ходит на просмотры квартир организованные рылами. Очень хотят заплатить им комиссию.
Да не, трохи в курсе.Пообщался с одним "эксклюзивным".Мотивацию риэлтора я тут прекрасно понимаю, он в любом случае получает свои деньги.Но зачем это продавцу.Заключил договор на полгода.Типа риэлтор обязуется в течение этого времени продать его квартиру за указанную цену.Спрашиваю, а чо бл если не? В ответ мычание что обязательно продаст ))) То что он может фактически полгода потерять и никакой компенсации не получит его не смущает.Здается мне, это люди так "продать" хотят.
мабуть опціон, стикався з таким по оренді
зи: ніколи не варто перейматися проблемами та мотивами продавця і приміряти їх на себе - у кожного свої цілі і своя логіка
Заключил договор на полгода.Типа риэлтор обязуется в течение этого времени продать его квартиру за указанную цену.Спрашиваю, а чо бл если не? В ответ мычание что обязательно продаст ))) То что он может фактически полгода потерять и никакой компенсации не получит его не смущает.Здается мне, это люди так "продать" хотят.
А что в таком типичном договоре прописано о праве продавана продавать параллельно, без рыла? Имеет/не? И какая ответственность прописана, если все же продаст за спиной у рыла?
Hotab написав:какая ответственность прописана, если все же продаст за спиной у рыла?
та рили просто забирають і запирають в офісному сейфі доки бгг)
але як сказав UA, аби не натикатися на рилів просто не дзвоніть по їх обʼявам, а якщо вже співпрацюєте з ними - робіть це на власних умовах, використовуйте їх, а не дозволяйте їм використовувати вас і буде вам щастя)
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Якщо дивитись в минуле (вилучаючи інфляцію долара), то це буде таке:
Я часто покупал (уже лет 5 почти ничего не покупаю) квартиры которые продают рылы по эсклюзиву ??? Цена в среднем на 10-15% ниже рынка. Люди соглашающиеся на эксклюзив или Лохи или наборот настолько не Лохи что не хотят тратить на это свое драгоценное время.
Клубне містечко Liverpool House Метро Іподром, Теремки | поруч ТРЦ Respublika Park | Бомбосховище ОБМЕЖЕНА ПРОПОЗИЦІЯ! $13 800 ЗА КВАРТИРУ Площа: 20 кв. м Повна вартість: $15 800 Акційна вартість: $13 800 Економія: $2 000! Акція діє до 20.09.24 -> Тисніть "Learn more" -> залишайте зая
Всього 690$/м2. Ще й “акцію” подовжили. 😂
Якщо дивитись в минуле (вилучаючи інфляцію долара), то це буде таке:
kingkongovets написав:не хочу розповідати зайвих «ак... історій», але хтось ще помітив доволі агресивний інтерес іноземних «інвесторів» до житлових обʼєктів в преміальних сталінках та капітально відремонтованих дореволюцііних будинків в Печерському та Шевченківському районах?
я один из них. правда, не иностранец. на рынке полный неликвид либо ценник довоенный и стоят квартиры на продаже по 4 года. ну либо ждать и мониторить. квартир нормальных мало, смотрел за время войны штук 10, везде какой-то косяк присутствует
Что то подсказывает, что смотрите не модные МОПы. Косяки будут почти везде. Главное чтобы они не были юридического характера. Цены на старый жил. фонд, только сейчас начали опускаться на довоенный уровень.
был хороший варик на ярвалу угол с гончара, там только доверка, вроде со слов с документами ок, хозяйка приехать с Польши не может. сами доки и не смотрел. было около велотрека — там пытались занизить сумму в договоре, чтоб сэкономить на налогах. пару штук смотрел на Банковой и Шелковичной в закрытой зоне, но там сложно с этим режимом. бывают откровенно говняные планировки, что в царских домах не редкость. везде ценник в пределах 2.5-3.5 тыс за метр, с ремонтом уровня «можно пожить пару лет, а там видно будет», со всей мебелью, порой дорогой, и техникой миле/смег ну а выше цены кто во что горазд ставит, бывает норм хоромы по 3, но площадь большая, а может быть в том же доме бабушатник убитый по 5. ессно оба варианта висят годами иногда смотрю что есть, подвернется что-то хорошее — возьму может. не спешу особо